Маргус Цахкна в Нью-Йорке: страх не должен быть препятствием для привлечения российского руководства к ответственности

Выступая на мероприятии, Цахкна подчеркнул, что международное сообщество должно преодолеть страх и действовать во имя того, чтобы российское руководство понесло юридическую ответственность за преступление агрессии против Украины.

„Пришло время созвать специальный международный трибунал для суда над руководством России. Мы должны преодолеть страх и отсутствие политической воли и обеспечить торжество международного права“, — сказал Цахкна. „Только привлечение к суду российского политического и военного руководства, ответственного за преступление агрессии, позволит послать крайне необходимый сигнал — развязывать агрессию не следует“, — добавил он.

По словам министра иностранных дел ЭР, ни одно государство в мире не может чувствовать себя в достаточно безопасном положении, когда одна страна-член ООН ведет жестокую войну против своего соседа.

„Грубое нарушение Устава ООН — это проблема и ответственность всего международного сообщества. Исход развязанной Россией агрессивной войны окажет фундаментальное влияние на глобальную архитектуру безопасности“, — отметил Цахкна.

Глава МИД ЭР также представил на встрече принятый в Эстонии закон, который позволяет использовать замороженные активы людей и компаний, способствовавших российской агрессии, на благо Украины. „Причиненные Украине разрушения должны быть компенсированы тем, кто их совершил“, — подчеркнул министр.

Во вторник министр иностранных дел Эстонии участвовал в открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в организованном госсекретарем США ужине с участием министров иностранных дел стран-членов НАТО.

У Цахкна в Нью-Йорке прошли двусторонние встречи с главами МИД Алжира, Армении, Азербайджана, Филиппин, Северной Македонии, генеральным директором Программы ООН по окружающей среде и председателем Комиссии Африканского союза.