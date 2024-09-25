Маргус Цахкна в Нью-Йорке: страх не должен быть препятствием для привлечения российского руководства к ответственности
Во вторник, 24 сентября, министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200) принял в Нью-Йорке участие в организованном в ООН мероприятии, в котором также участвовали генеральный прокурор Украины Андрей Костин и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Выступая на мероприятии, Цахкна подчеркнул, что международное сообщество должно преодолеть страх и действовать во имя того, чтобы российское руководство понесло юридическую ответственность за преступление агрессии против Украины.
„Пришло время созвать специальный международный трибунал для суда над руководством России. Мы должны преодолеть страх и отсутствие политической воли и обеспечить торжество международного права“, — сказал Цахкна. „Только привлечение к суду российского политического и военного руководства, ответственного за преступление агрессии, позволит послать крайне необходимый сигнал — развязывать агрессию не следует“, — добавил он.
По словам министра иностранных дел ЭР, ни одно государство в мире не может чувствовать себя в достаточно безопасном положении, когда одна страна-член ООН ведет жестокую войну против своего соседа.
„Грубое нарушение Устава ООН — это проблема и ответственность всего международного сообщества. Исход развязанной Россией агрессивной войны окажет фундаментальное влияние на глобальную архитектуру безопасности“, — отметил Цахкна.
Глава МИД ЭР также представил на встрече принятый в Эстонии закон, который позволяет использовать замороженные активы людей и компаний, способствовавших российской агрессии, на благо Украины. „Причиненные Украине разрушения должны быть компенсированы тем, кто их совершил“, — подчеркнул министр.
Во вторник министр иностранных дел Эстонии участвовал в открытии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также в организованном госсекретарем США ужине с участием министров иностранных дел стран-членов НАТО.
У Цахкна в Нью-Йорке прошли двусторонние встречи с главами МИД Алжира, Армении, Азербайджана, Филиппин, Северной Македонии, генеральным директором Программы ООН по окружающей среде и председателем Комиссии Африканского союза.
Сегодня, в среду, Цахкна выступит на мероприятии Агентства США по международному развитию, посвященном вопросам демократии, проведет двусторонние встречи с президентом Международной кризисной группы, наследным принцем Кувейта и министрами иностранных дел Омана, Аргентины, Сомали, Руанды, Ботсваны и Объединенных Арабских Эмиратов.