25.09.2024, 13:30
Министр финансов Лиги с зарплатой в 7000 евро: я ем консервы из-за кризиса и влияния войны на цены(58)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) признал, что в условиях энергетического кризиса и влияния войны на цены ему приходится экономить на питании, в частности, употреблять консервы.
24 сентября в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях. Министр финансов Юрген Лиги рассказал об изменениях, которые планируется внести в закон и ответил на вопросы депутатов.
Обращаясь к Лиги, Мартин Хельме (EKRE) напомнил, что именно консерваторы стали инициаторами реформы, благодаря которой накопления во II пенсионной ступени сделали добровольными, а накопленные средства можно было снять до достижения пенсионного возраста.
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