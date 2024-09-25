Экономика
25.09.2024, 13:30

Министр финансов Лиги с зарплатой в 7000 евро: я ем консервы из-за кризиса и влияния войны на цены

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Министр финансов Юрген Лиги
Министр финансов Юрген Лиги
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) признал, что в условиях энергетического кризиса и влияния войны на цены ему приходится экономить на питании, в частности, употреблять консервы.

24 сентября в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях. Министр финансов Юрген Лиги рассказал об изменениях, которые планируется внести в закон и ответил на вопросы депутатов.

Обращаясь к Лиги, Мартин Хельме (EKRE) напомнил, что именно консерваторы стали инициаторами реформы, благодаря которой накопления во II пенсионной ступени сделали добровольными, а накопленные средства можно было снять до достижения пенсионного возраста.

Пользуясь случаем, Хельме поинтересовался у Лиги: „Недавно читал — можешь опровергнуть, если это фейковая новость, — что твоя жизнь стала настолько бедной, что ты ешь консервы. Я вот думаю: если зарплата министра больше 7000 евро, и у тебя уже все так плохо, то что должен есть обычный человек? Траву, сено или что-то еще?“

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