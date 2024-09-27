„Даже сейчас, когда об этом вспоминаю, слезы на глазах“. Шок от крушения парома „Эстония“ по сей день сказывается на многих жителях нашей страны

Вы знаете, если специально не заводить разговор со своими друзьями-знакомыми о трагедии 28 сентября, то никогда и не узнаешь о том, насколько многих жителей Эстонии, в том числе русскоязычных, тем или иным образом коснулась эта беда, случившаяся 30 лет назад. Это стало откровением даже для меня самого.