27.09.2024, 12:10
„Даже сейчас, когда об этом вспоминаю, слезы на глазах“. Шок от крушения парома „Эстония“ по сей день сказывается на многих жителях нашей страны
ФОТО: | Delfi Meedia
Вы знаете, если специально не заводить разговор со своими друзьями-знакомыми о трагедии 28 сентября, то никогда и не узнаешь о том, насколько многих жителей Эстонии, в том числе русскоязычных, тем или иным образом коснулась эта беда, случившаяся 30 лет назад. Это стало откровением даже для меня самого.
Живешь рядом, общаешься с людьми из своего окружения и даже не подозреваешь, что в сердце многих из них катастрофа с паромом „Эстония“ отложила свой сильный отпечаток на всю оставшуюся жизнь.
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