Премьер-министр Михал на оборонной конференции: чтобы Европу воспринимали всерьез, мы должны увеличить инвестиции в оборону

Михал обратил внимание собравшихся на то, что Россия готовится к длительному противостоянию и ее военные возможности растут. „Чтобы ответить на вызовы, которые бросает нам нынешняя ситуация с безопасностью, необходимо инвестировать значительно больше в оборону и оборонную промышленность - не просто дополнительный миллиард или два, а сотни миллиардов, - сказал премьер-министр. – Поставленная в НАТО сейчас планка для инвестиций в 2% ВВП слишком низка, и если мы хотим, чтобы Европу воспринимали всерьез, эта цифра должна быть поднята как минимум до 2,5% или 3% ВВП на следующем саммите НАТО в Гааге. Я также призываю ЕС значительно увеличить инвестиции в оборону как на национальном, так и на общеевропейском уровне, используя оборонные облигации и выделив для этой цели дополнительные средства в следующем многолетнем бюджете ЕС“, - сказал он.

Расходы Эстонии на оборону в этом году составляют 3,4% ВВП и будут превышать 3% и в последующие годы, поднявшись в один из годов до 3,7%. Помимо прочего, правительство также решило ввести временный налог на безопасность для обеспечения обороноспособности страны.

Михал подчеркнул необходимость смягчить ограничения на инвестиции в оборонную промышленность и обеспечить компаниям, работающим в этой сфере, возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. „Мы также запускаем в Эстонии фонд поддержки оборонной промышленности объемом 100 миллионов евро с полномочиями инвестировать также в огнестрельное оружие, что делает его уникальным для Европы. Кроме того, мы создаем компаниям лучшие условия для разработки продукции, ускоряем развитие нашего оборонно-промышленного парка и содействуем партнерству между эстонскими и украинскими компаниями. Я настоятельно призываю других союзников по НАТО и государства-члены ЕС делать то же самое“.