Исследование: десятки тысяч жителей Эстонии планируют сменить автомобиль до введения автоналога(1)
4% жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет – то есть около 39 000 человек – планируют до введения автоналога заменить свой автомобиль на новый. Это выяснилось по результатам исследования, проведенного фирмой Norstat по заказу Topauto. 6% респондентов упомянули, что намерены сменить свой нынешний автомобиль на более новый, но все же подержанный.
С 1 января автоналог вводится в двух формах: как ежегодный налог и как регистрационный сбор при покупке автомобиля. Несмотря на то, что продажи автомобилей в Эстонии в третьем квартале не показали резкого роста, десятки тысяч людей все еще планируют заменить свои нынешние автомобили до конца года. Чаще всего о замене автомобиля задумываются люди в возрастных категориях 30–39 лет (15% респондентов) и 40–49 лет (12% респондентов).
„По статистике, это самые крупные возрастные группы в Эстонии, и это люди, чьи доходы позволяют им иметь автомобиль, а образ жизни часто требует его использования. Поэтому такой результат логичен. В то же время данная цифра одновременно пугает и предостерегает – столько новых автомобилей до конца года в Эстонии просто негде взять“, - прокомментировал руководитель по продажам Topauto Янек Эскор.
В этом году в Эстонии в среднем продавалось по 1700 новых автомобилей в месяц – это означает, что даже если всего пятая часть планирующих реализует свои намерения, в последнем квартале можно ожидать резкого роста продаж автомобилей. По словам Эскора, за последние несколько недель в салонах Topauto по всей Эстонии наблюдается некоторое оживление, но пока продажи еще не особенно растут.
„Периодически люди приходят большими волнами, чтобы взять машины на тест-драйв, но в ряде случаев банк отказывает клиенту в лизинге или ежемесячный платеж оказывается слишком большим, из-за чего человек отказывается от своих намерений. В настоящее время новые автомобили все еще доступны на складах, но если спрос увеличится, может возникнуть дефицит, поскольку если сейчас заказать автомобиль с завода, то до конца года он вряд ли прибудет в Эстонию“, - отметил Эскор.
По собственным оценкам респондентов самые активные покупатели автомобилей проживают в Вырумаа (21%) и Вильяндимаа (20%), тогда как, например, в Таллинне заменить автомобиль на новый или более новый планируют лишь 8% участников опроса.
Чаще всего новые автомобили из салона планируют купить люди с ежемесячным нетто-доходом более 2500 евро.
21% участников опроса ответили, что думали о замене автомобиля до конца года, но не уверены в этом, 24% считают, что вряд ли будут менять автомобиль, а 22% респондентов твердо уверены, что в этом году менять автомобиль не будут.
Исследование Topauto и Norstat было проведено среди жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, выборка составила 1000 респондентов.
Topauto действует на автомобильном рынке Эстонии с 1994 года, продавая модели Hyundai, SEAT, CUPRA, Suzuki, Isuzu, Citroën, Mitsubishi, Honda, Opel и KGM. Предприятие регулярно поддерживает культуру и спорт.
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