Исследование: десятки тысяч жителей Эстонии планируют сменить автомобиль до введения автоналога

С 1 января автоналог вводится в двух формах: как ежегодный налог и как регистрационный сбор при покупке автомобиля. Несмотря на то, что продажи автомобилей в Эстонии в третьем квартале не показали резкого роста, десятки тысяч людей все еще планируют заменить свои нынешние автомобили до конца года. Чаще всего о замене автомобиля задумываются люди в возрастных категориях 30–39 лет (15% респондентов) и 40–49 лет (12% респондентов).

„По статистике, это самые крупные возрастные группы в Эстонии, и это люди, чьи доходы позволяют им иметь автомобиль, а образ жизни часто требует его использования. Поэтому такой результат логичен. В то же время данная цифра одновременно пугает и предостерегает – столько новых автомобилей до конца года в Эстонии просто негде взять“, - прокомментировал руководитель по продажам Topauto Янек Эскор.

В этом году в Эстонии в среднем продавалось по 1700 новых автомобилей в месяц – это означает, что даже если всего пятая часть планирующих реализует свои намерения, в последнем квартале можно ожидать резкого роста продаж автомобилей. По словам Эскора, за последние несколько недель в салонах Topauto по всей Эстонии наблюдается некоторое оживление, но пока продажи еще не особенно растут.

„Периодически люди приходят большими волнами, чтобы взять машины на тест-драйв, но в ряде случаев банк отказывает клиенту в лизинге или ежемесячный платеж оказывается слишком большим, из-за чего человек отказывается от своих намерений. В настоящее время новые автомобили все еще доступны на складах, но если спрос увеличится, может возникнуть дефицит, поскольку если сейчас заказать автомобиль с завода, то до конца года он вряд ли прибудет в Эстонию“, - отметил Эскор.

По собственным оценкам респондентов самые активные покупатели автомобилей проживают в Вырумаа (21%) и Вильяндимаа (20%), тогда как, например, в Таллинне заменить автомобиль на новый или более новый планируют лишь 8% участников опроса.