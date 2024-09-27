ТАБЛИЦЫ | Кто-то не трогает, а кто-то использует подчистую. Члены Рийгикогу за полгода потратили почти 700 000 евро депутатских компенсаций

Больше всего денег ушло на возмещение транспортных расходов – 322 044,07 евро. Далее следуют представительские расходы и расходы на приемы (168 902,80 евро), расходы на связь и почту (57 207,67 евро), командировочные расходы (46 788,80 евро), офисные расходы (27 059,65 евро), расходы на обучение (22 372,24 евро) и расходы на проживание (14 002,84 евро). Меньше всего денег было потрачено на исследования и экспертизу (7607,47 евро), а также на услуги перевода (2006,26 евро).