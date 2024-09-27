Новости Эстонии
27.09.2024, 09:55

ТАБЛИЦЫ | Кто-то не трогает, а кто-то использует подчистую. Члены Рийгикогу за полгода потратили почти 700 000 евро депутатских компенсаций

 
Заседание Рийгикогу
Заседание Рийгикогу
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Члены парламента в первом полугодии этого года запросили у канцелярии Рийгикогу 667 991,80 евро на покрытие служебных расходов.

Больше всего денег ушло на возмещение транспортных расходов – 322 044,07 евро. Далее следуют представительские расходы и расходы на приемы (168 902,80 евро), расходы на связь и почту (57 207,67 евро), командировочные расходы (46 788,80 евро), офисные расходы (27 059,65 евро), расходы на обучение (22 372,24 евро) и расходы на проживание (14 002,84 евро). Меньше всего денег было потрачено на исследования и экспертизу (7607,47 евро), а также на услуги перевода (2006,26 евро).

Члены Рийгикогу, проработавшие все первое полугодие, могли использовать в качестве компенсации расходов до 10 248,12 евро. Эта сумма оказалась полностью нетронутой у двух народных избранников: члена Рийгикогу Сийма Похлака (EKRE) и спикера Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200). Небольшими расходами выделяются также Марек Рейнаас, использовавший 9% компенсаций, и Калев Стойческу, использовавший 7,6% компенсаций (оба являются членами Eesti 200).

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