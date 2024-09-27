27.09.2024, 09:55
ТАБЛИЦЫ | Кто-то не трогает, а кто-то использует подчистую. Члены Рийгикогу за полгода потратили почти 700 000 евро депутатских компенсаций
ФОТО: | Delfi Meedia
Члены парламента в первом полугодии этого года запросили у канцелярии Рийгикогу 667 991,80 евро на покрытие служебных расходов.
Больше всего денег ушло на возмещение транспортных расходов – 322 044,07 евро. Далее следуют представительские расходы и расходы на приемы (168 902,80 евро), расходы на связь и почту (57 207,67 евро), командировочные расходы (46 788,80 евро), офисные расходы (27 059,65 евро), расходы на обучение (22 372,24 евро) и расходы на проживание (14 002,84 евро). Меньше всего денег было потрачено на исследования и экспертизу (7607,47 евро), а также на услуги перевода (2006,26 евро).
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