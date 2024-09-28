28.09.2024, 19:55
Борьба за свободу слова. Окружной суд постановил, что человек, опубликовавший пресс-релиз, не ответственен за его содержание
ФОТО: | Delfi Meedia
Роберт Сарв намерен обжаловать вынесенное судом решение. Как пишет издание Eesti Ekspress, Сарв задается вопросом, могут ли люди доверять судебной системе или это лотерея.
В середине сентября Тартуский окружной суд отклонил иск известного юриста Роберта Сарва, который настаивал на том, чтобы заместитель старейшины волости Валга Каупо Кутсар опроверг неверные данные, компенсировал нематериальный ущерб и выплатил неустойку.
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