Борьба за свободу слова. Окружной суд постановил, что человек, опубликовавший пресс-релиз, не ответственен за его содержание

В середине сентября Тартуский окружной суд отклонил иск известного юриста Роберта Сарва , который настаивал на том, чтобы заместитель старейшины волости Валга Каупо Кутсар опроверг неверные данные, компенсировал нематериальный ущерб и выплатил неустойку.

Поводом к продолжающемуся уже более четырех лет спору послужил пресс-релиз крошечного юридического бюро ÕIGUSNÕU, в котором говорилось о том, что не все довольны действиями Роберта Сарва, который стал широко известен в стране благодаря тому, что представлял интересы людей, оскорбленных анонимными интернет-комментаторами.