Новости Эстонии
28.09.2024, 19:55

Борьба за свободу слова. Окружной суд постановил, что человек, опубликовавший пресс-релиз, не ответственен за его содержание

 
KEEP SMILING: На этот раз Роберт Сарв должен возместить противоположной стороне судебные издержки в размере 10 000 евро. Разумеется, он не в восторге от такого решения.
KEEP SMILING: На этот раз Роберт Сарв должен возместить противоположной стороне судебные издержки в размере 10 000 евро. Разумеется, он не в восторге от такого решения.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Роберт Сарв намерен обжаловать вынесенное судом решение. Как пишет издание Eesti Ekspress, Сарв задается вопросом, могут ли люди доверять судебной системе или это лотерея.

В середине сентября Тартуский окружной суд отклонил иск известного юриста Роберта Сарва, который настаивал на том, чтобы заместитель старейшины волости Валга Каупо Кутсар опроверг неверные данные, компенсировал нематериальный ущерб и выплатил неустойку.

Поводом к продолжающемуся уже более четырех лет спору послужил пресс-релиз крошечного юридического бюро ÕIGUSNÕU, в котором говорилось о том, что не все довольны действиями Роберта Сарва, который стал широко известен в стране благодаря тому, что представлял интересы людей, оскорбленных анонимными интернет-комментаторами.

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