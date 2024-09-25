Полиция просит жителей Эстонии сдать незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

Кампания длится весь октябрь и ее цель – сократить количество запрещенных и опасных предметов в домах людей и тем самым повысить безопасность общества.

Майор полиции Aннели Аннист из Департамента полиции и погранохраны говорит, что, если у кого-то есть незаконное оружие, его части или взрывчатые вещества в собственном доме или домашнем хозяйстве близкого человека, они должны позвонить по номеру центра тревоги 112 и сообщить об этом. „Необходимо максимально подробно описать, что это за предмет, где предмет был найден и где в настоящее время находится опасный предмет. Затем приходит полиция или саперы и забирают с собой запрещенные предметы. Ни при каких обстоятельствах вы не должны приходить в здания полиции или спасательных служб с ружьём за спиной или пакетом взрывчатки под мышкой“, — подчеркнула Аннист.

„Ежегодно в Эстонии находят и обезвреживают более 5000 взрывных устройств. Взрывчатые материалы, в том числе взрывчатка, по-прежнему обнаруживаются в домах. Неправильное обращение даже с небольшим количеством взрывчатки может подвергнуть опасности владельца дома, а также соседей и близких. Например, в начале этого года последствия могли бы быть весьма трагичными, если бы взорвалась взрывчатка, найденная в квартире и сарае в Кяравете. Если вы заботитесь о своих близких и о себе, обязательно сообщите о наличии взрывчатого материала по номеру 112, саперы приедут и займутся ликвидацией угрозы“, - заявил руководитель центра разминирования спасательного департамента Кальвар Таммине.

В ходе кампании, которая проводилась уже несколько раз, люди сдали из своих домов полиции и спасательному департаменту сотни единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и большое количество взрывчатых веществ и веществ.

Полиция вместе с партнёрами раз в год проводят общегосударственную кампанию по привлечению внимания людей к сдаче незаконных предметов, но на самом деле опасные предметы, оставленные дома, можно сдавать круглый год, не опасаясь наказания.