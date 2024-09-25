ВИДЕО | Поиски с вертолета заблудившегося грибника увенчались успехом: дедушка догадался развести костер

Как сообщили обеспокоенные родственники, дедушка, отправившийся в лес в волости Куусалу, очевидно, заблудился. С момента, как он ушел из дома, прошло уже несколько часов. Ситуация осложнялась тем, что не было возможности связаться с пожилым человеком, так как он не взял с собой мобильный телефон.

Поскольку была известна отправная точка, откуда пожилой мужчина направился в лес, полиция начала поиски с этого места, однако поиск с помощью пеших патрулей, беспилотника и собак не дал результата, поэтому задействовали вертолет.

К счастью, дедушка не растерялся и сделал все от него зависящее, чтобы его удалось найти в темном лесу. Еще до наступления темноты он разжег костер, и около двух часов ночи огонь заметили с вертолета.

Вскоре заблудившийся грибник уже садился в вертолет, который доставил его медикам. Дедушку, со здоровьем которого все оказалось в порядке, отвезли домой, а костер спасатели потушили еще до того, как подняться в небо.

Трудно сказать, как долго могли продолжаться поиски, если бы пожилой мужчина не сориентировался в сложившейся ситуации и не догадался развести костер, свет от которого команда вертолета заметила издалека.

Впереди прекрасные осенние выходные, и многие любители грибов и ягод наверняка снова отправятся на природу. Как напомнил Департамент полиции и погранохраны, отправляясь в лес, нужно брать с собой ведро белого цвета (его легче заметить поисковикам) и полностью заряженный мобильный телефон!

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