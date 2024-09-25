Кае Каллас дорого обойдется извинение Пауля Кереса

Согласно решению суда, адвокат Пауль Керес должен выступить на радио Kuku и опровергнуть собственное утверждение о том, что в 2021 году премьер-министр Кая Каллас устроила празднование своего дня рождения точно так же, как Майлис Репс в 2020 году. Прокуратура предъявила Репс обвинение в том, что та отметила свой день рождения за счет Министерства образования и науки.

Окончательная победа в суде, одержанная Каей Каллас на этой неделе, дорого ей обойдется. Ее адвокатские расходы в Харьюском уездном суде составили 13 410 евро и в Таллинском окружном суде около 4000 евро. Делом Каллас занимались адвокаты Антс Нымпер и Грете-Кай Теэяэр (Ellex Raidla).

До того как в июне этого года Кая Каллас оставила должность премьер-министра, ее зарплата составляла 8759 евро брутто или 6755 евро нетто. Таким образом, на то, чтобы добиться извинения от Пауля Кереса, Кая Каллас потратила сумму, равную зарплате премьер-министра за два с половиной месяца.

Как бывший адвокат Кая Каллас должна была знать, что суды могут принять решение о том, что стороны сами оплачивают расходы на адвокатов, что и произошло в данном случае.

Расходы Пауля Кереса на юридическую помощь составили 13 160 евро. Его представлял адвокат Оливер Няэс (WIDEN).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.