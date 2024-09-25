ГРАФИКИ | Рейтинг соцдемов продолжает снижаться четвертую неделю, центристы обошли EKRE

Последние сводные данные отражают период с 26 августа по 23 сентября, всего в опросе приняли участие 4002 гражданина Эстонской Республики.

В первый осенний месяц популярность Isamaa, снизившаяся в конце лета, немного увеличилась. В течение сентября рейтинг Isamaa вырос на 1,3 процентных пункта. В этом месяце Партия реформ имела стабильную поддержку, разница с Isamaa составляет сейчас 10,1 процентных пункта. За последнюю неделю рейтинг Социал-демократической партии снизился на 4,4 процентных пункта. В настоящий момент разница в рейтинге популярности между Социал-демократической партии и Партией реформ составляет 5,4 процентных пункта.

За первой тройкой следуют Центристская партия (12,9%) и EKRE (12,3%). Из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (4,5%). За неделю Центристская партия обошла EKRE и занимает сейчас в рейтинге популярности четвертое место.

Коалиционные партии поддерживают 36,7%, оппозиционные - 54,1% респондентов.

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