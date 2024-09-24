Свет: Хаапсалускую железную дорогу нужно построить, но денег на нее пока нет(9)
Для строительства Хаапсалуской железной дороги средства могут быть выделены из программы мобильности государства, сказал министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия), пишет rusERR.
По словам Света, неправильно называть железную дорогу из Таллинна через Хаапсалу в порт Рохукюла „железной дорогой Хаапсалу“, так как проект имеет более широкий контекст.
„Правильнее было бы называть ее Ляэнемааской железной дорогой или железной дорогой Хийумаа. Если железная дорога дойдет до Рохукюла, то это выведет на совершенно новый уровень общественный транспорт между материком и Хийумаа“, – сказал Свет.
Он отметил, что строительство железной дороги – дорогостоящий проект. „Мы знаем, что на направлении Рохукюла проведены все необходимые подготовительные работы: сделано исследование рентабельности, составлен проект, а на участке от Турба до Ристи даже выполнена расчистка территории под железную дорогу. На данный момент финансирования для этого проекта нет, и я думаю, что после принятия реформы мобильности нужно будет вернуться к этому вопросу“, – сказал Свет.
Стоимость участка Турба-Ристи, по его словам, составляет около 34 миллионов евро.