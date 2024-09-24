Свет: Хаапсалускую железную дорогу нужно построить, но денег на нее пока нет

„Правильнее было бы называть ее Ляэнемааской железной дорогой или железной дорогой Хийумаа. Если железная дорога дойдет до Рохукюла, то это выведет на совершенно новый уровень общественный транспорт между материком и Хийумаа“, – сказал Свет.

Он отметил, что строительство железной дороги – дорогостоящий проект. „Мы знаем, что на направлении Рохукюла проведены все необходимые подготовительные работы: сделано исследование рентабельности, составлен проект, а на участке от Турба до Ристи даже выполнена расчистка территории под железную дорогу. На данный момент финансирования для этого проекта нет, и я думаю, что после принятия реформы мобильности нужно будет вернуться к этому вопросу“, – сказал Свет.