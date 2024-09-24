Новости Эстонии
24.09.2024, 20:40

Полиция: наказание последует даже за передачу одной таблетки от СДВГ

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Eesti Ekspress
AINULT ENDALE: Osa ATH retseptiravimeid sisaldab narkootilist ainet. Sellist sorti ravimit teistele edasi andes rikub retsepti omanik seadust.
AINULT ENDALE: Osa ATH retseptiravimeid sisaldab narkootilist ainet. Sellist sorti ravimit teistele edasi andes rikub retsepti omanik seadust.
ФОТО: KristenLauren | Shutterstock

Если рецептурный препарат, предназначенный для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), содержит наркотическое вещество, его может использовать только владелец рецепта. Наказание за распространение зависит от конкретного вещества, содержащегося в препарате, и его количества.

В минувшую пятницу Андрес Пуусепп, один из ведущих программы "Kolmekas“ на канале TV3, принял рецептурный препарат, предназначенный для человека с СДВГ, несмотря на то, что у него не было на это ни разрешения врача, ни медицинской необходимости. Мы спросили двух экспертов, какие последствия может повлечь такой поступок с юридической или медицинской точки зрения.

Какое наказание ждет человека, который передает или продает лекарства, отпускаемые по рецепту?

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