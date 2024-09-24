Полиция: наказание последует даже за передачу одной таблетки от СДВГ

В минувшую пятницу Андрес Пуусепп, один из ведущих программы "Kolmekas“ на канале TV3, принял рецептурный препарат, предназначенный для человека с СДВГ, несмотря на то, что у него не было на это ни разрешения врача, ни медицинской необходимости. Мы спросили двух экспертов, какие последствия может повлечь такой поступок с юридической или медицинской точки зрения.