24.09.2024, 20:40
Полиция: наказание последует даже за передачу одной таблетки от СДВГ(4)
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Если рецептурный препарат, предназначенный для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), содержит наркотическое вещество, его может использовать только владелец рецепта. Наказание за распространение зависит от конкретного вещества, содержащегося в препарате, и его количества.
В минувшую пятницу Андрес Пуусепп, один из ведущих программы "Kolmekas“ на канале TV3, принял рецептурный препарат, предназначенный для человека с СДВГ, несмотря на то, что у него не было на это ни разрешения врача, ни медицинской необходимости. Мы спросили двух экспертов, какие последствия может повлечь такой поступок с юридической или медицинской точки зрения.
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