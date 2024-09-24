Таллиннская школа расторгла трудовые отношения с педагогом, преподававшим псевдонаучные предметы

В прошлый четверг Delfi написал, что Инги Роос, учитель гуманитарных наук и школьный психолог 21-й школы Таллинна, обучает молодежь псевдонаучным предметам. На ее работу в качестве школьного психолога на протяжении многих лет поступали жалобы. По словам родителей, в качестве решения проблем психического здоровья детей Роос предлагала гомеопатию, а про матерей одиночек утверждала, что они "производят геев“.

После статьи в школе решили проверить методы преподавания Роос. И вот сегодня выяснилось, что с ней будет расторгнут трудовой договор. „Трудовые отношения между 21-й школой и Инги Роос прекращаются в пятницу, 27 сентября, по соглашению сторон. Трудовой договор будет расторгнут, поскольку деятельность Инги Роос как психолога и педагога не соответствовала законодательству в сфере образования и учебной программе школы, а также не основывалась на научных источниках“, - заявила Ирина Кузина, представитель СМИ службы коммуникаций Таллинна.

Таллиннский департамент образования обещает взять под контроль работу всех школьных психологов. „По мнению Департамента образования, школы должны быть внимательными, чтобы избежать ненаучных, неверных и двусмысленных подходов в обучении. Чтобы избежать подобных ситуаций, Департамент образования Таллинна планирует контролировать работу школьных психологов и квалификацию специалистов в подведомственных учреждениях“, - сказала руководитель отдела персонала и документооборота управления Кади Пильв.