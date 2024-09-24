Tallinna Vesi вновь повысит цену на воду. На что при этом ссылаются?

По словам исполнительного директора компании Tallinna Vesi Александра Тимофеева, с момента введения нынешней цены на воду стоимость электроэнергии повысилась почти на 19%. „Расходы на электроэнергию, бесспорно, являются одним из самых больших и важных факторов в очистке воды. Производство чистой питьевой воды и очиска сточных вод — это работы, которые ведутся безостановочно и круглосуточно, поэтому у нас нет возможности выбрать более выгодное время для потребление электроэнергии“, - пояснил Тимофеев.

Как сказал Тимофеев, среднее эстонское домохозяйство потребляет в месяц три кубометра воды на члена семьи, а это означает, что (без налога на добавочную стоимость - НДС) расходы на услуги водоснабжения вырастут в таллиннской зоне обслуживания примерно на 3 цента на человека в месяц.

Второе повышение цен за пять месяцев

Цена на услуги водоснабжения включают плату за воду и плату за канализацию. С 1 ноября начнет действовать плата за один кубометр воды и услугу канализации в размере 1,85 евро для частных клиентов и 3,47 для бизнес-клиентов, к которой добавляется НДС.

В Маарду также начнет действовать новая цена на воду — 3,86 евро за кубометр плюс НДС. Маардуский район обслуживания является для Tallinna Vesi отдельной ценовой зоной, потому что там Tallinna Vesi является поставщиком услуг, но не собственником имущества.

Доля электроэнергии составляет около 50 процентов переменных издержек производства Tallinna Vesi. Больше всего электроэнергии компания использует для очистки сточных вод и питьевой воды, а также на насосных станциях. Большое количество электроэнергии потребляют и озонаторы, которые помогают обеспечивать чистоту водопроводной воды и уменьшить количество хлора, добавляемого в воду.