Какой будет минимальная зарплата? Работодатели и профсоюзы приступили к переговорам

На встрече обсуждались ситуация и перспективы эстонской экономики и рынка труда на основе последнего прогноза Банка Эстонии. Также обсуждалось, как продолжать идти к цели, которая была поставлена в заключенном весной прошлого года соглашении доброй воли о минимальной заработной плате.

Переговоры продолжатся 9 октября.

О размере минимальной заработной платы представленные на рынке труда стороны - Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии - договариваются осенью каждого года. Переговоры основываются на осеннем экономическом прогнозе, то есть учитывается текущая ситуация и перспективы развития бизнеса и рынка труда. Размер минимальной зарплаты утверждает правительство.

В 2024 году минимальная заработная плата за полное рабочее время составляет 820 евро.

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