Экономика
24.09.2024, 19:15

Какой будет минимальная зарплата? Работодатели и профсоюзы приступили к переговорам

 (16)
Сегодня в Таллинне в Доме работодателей встретились представители работодателей и профсоюзов.
Сегодня в Таллинне в Доме работодателей встретились представители работодателей и профсоюзов.
ФОТО: Erakogu

Сегодня делегации Центрального союза работодателей Эстонии и Центрального союза профсоюзов Эстонии встретились, чтобы обсудить минимальную зарплату в 2025 году. Конкретные цифры на встрече не прозвучали, переговоры продолжатся в октябре.

На встрече обсуждались ситуация и перспективы эстонской экономики и рынка труда на основе последнего прогноза Банка Эстонии. Также обсуждалось, как продолжать идти к цели, которая была поставлена в заключенном весной прошлого года соглашении доброй воли о минимальной заработной плате.

Переговоры продолжатся 9 октября.

О размере минимальной заработной платы представленные на рынке труда стороны - Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии - договариваются осенью каждого года. Переговоры основываются на осеннем экономическом прогнозе, то есть учитывается текущая ситуация и перспективы развития бизнеса и рынка труда. Размер минимальной зарплаты утверждает правительство.

В 2024 году минимальная заработная плата за полное рабочее время составляет 820 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии