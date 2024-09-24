Союз работодателей: новая система компенсаций значительно сократит пособия и услуги Кассы по безработице

Изначальной целью правительства при изменении системы компенсаций по безработице было не сокращения, а реформа их по сути, отмечает Аас. По сути реформы, заверяет он, у работодателей нет крупных замечаний. Основной принцип верен: страховые пособия Кассы по безработице могут получать только те, кто ранее делал страховые взносы. „Бесплатных обедов не бывает“, - говорит Аас.

Однако к сегодняшнему дню ясно, что в ходе реформы государство добавит Кассе по безработице обязанностей, но вместе с этим денег на выполнение новых задач не появится. „Очевидно, это будет означать, что Касса по безработице должна будет для выполнения дополнительных задач сокращать свою нынешнюю деятельность“, - отмечает Аас.

Объем дополнительных обязательств составляет около 40 миллионов евро в год. „Такой экономии невозможно достичь за счет повышения эффективности обычной деятельности“, - утверждает Аас. Если реформа в запланированном виде является твердым желанием правительства, Касса по безработице справится с ее выполнением, хотя это будет нелегкая задача, говорит Аас, который также является членом совета Кассы по безработице. По его словам, желаемая экономия означает решительное сокращение как в услугах Кассы по безработице, так и в пособиях.

Аас советует политикам правящей коалиции быть готовым к последствиям — заметному сокращению услуг и пособий Кассы по безработице — и не начинать потом требовать повышения ставки взносов по страхованию от безработице для финансирования новых обязательств. „Такой сценарий был бы намеренным обманом как работников, так и безработных, и работодателей“, — предупреждает Аас. По его заверению, повышения ставки страховых платежей по безработице работодатели точно не поддержат.

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