Союз работодателей: новая система компенсаций значительно сократит пособия и услуги Кассы по безработице(5)
При изменении системы компенсаций по безработице реформа по существу стала планом по сокращениям расходов, считает Центральный союз работодателей. Касса по безработице справится с новыми сокращениями, но для финансирования новых обязательств не должны быть увеличены страховые платежи по безработице, говорит исполнительный директор союза Арто Аас.
Изначальной целью правительства при изменении системы компенсаций по безработице было не сокращения, а реформа их по сути, отмечает Аас. По сути реформы, заверяет он, у работодателей нет крупных замечаний. Основной принцип верен: страховые пособия Кассы по безработице могут получать только те, кто ранее делал страховые взносы. „Бесплатных обедов не бывает“, - говорит Аас.
Однако к сегодняшнему дню ясно, что в ходе реформы государство добавит Кассе по безработице обязанностей, но вместе с этим денег на выполнение новых задач не появится. „Очевидно, это будет означать, что Касса по безработице должна будет для выполнения дополнительных задач сокращать свою нынешнюю деятельность“, - отмечает Аас.
Объем дополнительных обязательств составляет около 40 миллионов евро в год. „Такой экономии невозможно достичь за счет повышения эффективности обычной деятельности“, - утверждает Аас. Если реформа в запланированном виде является твердым желанием правительства, Касса по безработице справится с ее выполнением, хотя это будет нелегкая задача, говорит Аас, который также является членом совета Кассы по безработице. По его словам, желаемая экономия означает решительное сокращение как в услугах Кассы по безработице, так и в пособиях.
Аас советует политикам правящей коалиции быть готовым к последствиям — заметному сокращению услуг и пособий Кассы по безработице — и не начинать потом требовать повышения ставки взносов по страхованию от безработице для финансирования новых обязательств. „Такой сценарий был бы намеренным обманом как работников, так и безработных, и работодателей“, — предупреждает Аас. По его заверению, повышения ставки страховых платежей по безработице работодатели точно не поддержат.
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