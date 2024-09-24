Новости Эстонии
24.09.2024, 14:50

„Все прошло плохо“. Минимальная зарплата учителей в будущем году не поднимется

 
Кристина Каллас и Реэмо Вольтри за столом переговоров
Кристина Каллас и Реэмо Вольтри за столом переговоров
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Представители Союза работников образования Эстонии (EHL) провели сегодня (24.09) встречу в Тарту с министром образования и науки Кристиной Каллас по актуальным для учителей вопросам. На встрече стороны пришли к тому, что минимальная зарплата учителей в следующем году повышаться не будет. Но обе стороны надеются, что следующим шагом станет достижение соглашения по рабочей нагрузке учителей, карьерной модели и модели зарплаты.

Несмотря на звучавшие из Министерства образования и науки (НТМ) прогнозы, председатель EHL Реэмо Вольтри всё-таки надеялся, что в какой-то степени зарплата учителей в 2025 году вырастет.

„Всё прошло плохо. К сожалению, приходится признать, что в следующем году минимальная зарплата учителей второй год подряд будет снижаться по сравнению со средней зарплатой по Эстонии. Это нас не радует и посылает неправильный сигнал молодежи и будущим учителям о том, что в этой профессии сложно получать достойную зарплату“, - сказал руководитель профсоюза школьных учителей.

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