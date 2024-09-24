„Все прошло плохо“. Минимальная зарплата учителей в будущем году не поднимется

Несмотря на звучавшие из Министерства образования и науки (НТМ) прогнозы, председатель EHL Реэмо Вольтри всё-таки надеялся, что в какой-то степени зарплата учителей в 2025 году вырастет.

„Всё прошло плохо. К сожалению, приходится признать, что в следующем году минимальная зарплата учителей второй год подряд будет снижаться по сравнению со средней зарплатой по Эстонии. Это нас не радует и посылает неправильный сигнал молодежи и будущим учителям о том, что в этой профессии сложно получать достойную зарплату“, - сказал руководитель профсоюза школьных учителей.