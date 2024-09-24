КАРТЫ | Fermi Energia представит процесс планирования атомной электростанции в Вирумаа

Собрания состоятся во вторник, 24 сентября, в 18:00 в доме культуры Люганузе и в среду, 25 сентября, в 18:00 в клубе города Кунда.

Для выбора места строительства атомной электростанции с двумя реакторами мощностью 300 МВт Fermi Energia планирует в ноябре подать заявку на инициирование государственного специального планирования, которую рассмотрит Правительство Эстонии.

“Перед подачей заявки мы хотим проконсультироваться с местными властями и жителями, поскольку именно они будут в наибольшей степени затронуты проектом. С 2020 года мы представляем наши планы в Вирумаа, и обсуждения становятся всё более предметными“, — отметила член правления Fermi Energia и менеджер по экологии Диана Ревяко.

На первом этапе специального государственного планирования будет проведено тщательное исследование возможных мест для размещения атомной электростанции. Ожидается, что этот этап продлится до 2028 года. „Мы уже провели значительную подготовительную работу и определили участки в Люганузе и Виру-Нигула, которые будем исследовать совместно с местными жителями. В процессе планирования государство также сможет предложить другие возможные места. Следующие этапы будут включать более детальные исследования и окончательное утверждение местоположения, что станет важным шагом на втором этапе специального планирования“, — добавила Ревяко.

Среди потенциальных мест в Вирумаа выделяются муниципалитеты Виру-Нигула и Люганузе, волостные советы которых дали согласие на участие в процессе специального государственного планирования.

„Мы привлекаем местные власти и жителей на раннем этапе, чтобы ознакомить их с возможностями участия в планировании и учесть их предложения при составлении заявки“, — подчеркнула Ревяко.