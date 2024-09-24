РЕШЕНО | Читайте, как изменятся маршруты общественного транспорта в Таллинне!
В этом году город Таллинн осуществит несколько обновлений в маршрутной сети общественного транспорта, чтобы улучшить связь между районами города и предложить более удобные возможности пересадки. Предложения по изменениям были представлены во всех районах, также жители могли оставить свои отзывы на сайте. Некоторые маршруты были скорректированы на основе полученной обратной связи, от реализации некоторых планов отказались, сообщает пресс-служба горуправы.
Начало изменений в маршрутной сети придется на осенние школьные каникулы, с 21 октября. Перед принятием окончательных решений жители могли высказать свое мнение и внести предложения с 3 по 20 сентября. Всего поступило около 5000 комментариев, которые были проанализированы по мере поступления.
„Наша цель – сделать общественный транспорт предпочтительным выбором для ежедневных поездок, поэтому его развитие – один из важнейших приоритетов городской управы. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в общественный транспорт, что позволит выпустить на улицы новые троллейбусы, трамваи и автобусы, – заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский. – Одновременно с этим мы модернизируем маршрутную сеть, чтобы обеспечить жителям столицы быстрые и комфортные поездки. На некоторых линиях будет значительно увеличена скорость движения, появятся долгожданные маршруты между Тискрe и центром города, а также между Ыйсмяэ и Копли. Следующий шаг – переговоры с соседними волостями о подключении к транспортной сети Таллинна пригородных районов, что поможет сократить количество автомобилей в городе“.
Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что, хотя первоначальные предложения по обновлению маршрутной сети основывались на анализе данных, при принятии окончательных решений учитывались и отзывы горожан. „В отличие от прошлого года, когда жителей просто ставили перед фактом, на этот раз мы активно привлекли людей к процессу и учли их комментарии. Почти 5000 человек высказали своё мнение, а также во всех районах города прошли общественные обсуждения. Это показывает, насколько важной темой является общественный транспорт. Учитывая полученные предложения, мы скорректировали несколько маршрутов и отказались от изменений, которые требовали более тщательного обсуждения. Положительным моментом является то, что благодаря новому маршруту поездка на автобусе № 49 из Пирита до Ülemiste City станет быстрее на 20 минут. Автобусный маршрут № 13 обеспечит прямое сообщение с аэропортом жителям Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ. У жителей Астангу появится долгожданное сообщение с центром города“, – пояснил Ярван.
Изменения в маршрутной сети, которые вступят в силу 21 октября, основываются на модели различных способов передвижения в Таллинне, опирающейся на масштабный сбор данных. Это включает в себя данные о распределении населения и демографические данные, информацию из системы подсчета пользователей общественного транспорта, а также данные о дорожном движении. Кроме того, учитываются данные мобильного позиционирования и матрица спроса Налогово-таможенного департамента по местам отправления и назначения, связанных с зарегистрированным местом жительства людей, а также местами работы и учебы. При планировании новой маршрутной сети также учитываются проведенные исследования, обратная связь граждан и рекомендации приглашенных консультантов.
Подробная информация о втором этапе обновления маршрутной сети приведена на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork. На основании отзывов горожан первоначальные предложения скорректированы следующим образом:
Линия № 4: автобусы будут ходить в Вяйке-Ыйсмяэ по восточной части Ыйсмяэского кольца, благодаря этому для учеников четырех школ остановка станет ближе.
Линия № 12: экспресс-линия, проходящая через туннель на Ярвевана теэ.
Линия № 13: по желанию жителей Ласнамяэ добавится остановка Lennujaam.
Линия № 21A: по желанию жителей Какумяэ линия сохранится в существующем виде.
Линии № 21/21B, 41/41B: по желанию жителей Какумяэ линии сохранятся в существующем виде, возможные изменения требуют дальнейшего обсуждения.
Линии № 24/20/20A: по желанию жителей Мяэпеалзе линии сохранятся в существующем виде, возможные изменения требуют дальнейшего обсуждения.
Откроется новая линия № 25 Тискре – терминал D Пассажирского порта, благодаря которой появится прямое сообщение между Тискре и центром города, в том числе улицей Лийвалайа, где находится много школ и Восточно-Таллиннская центральная больница. Линия № 22 со схожим маршрутом закрывается.
Линии № 26/26A: будут направлены на Палдиское шоссе, автобусы будут ходить в течение всего дня, а также выходные.
Линии № 40 и 51 объединяются. В результате появится новое прямое сообщение между Пыхья-Таллинном и Ласнамяэ – в дополнение к линии 35.
Линии № 47 и 54 объединяются: появится долгожданное новое прямое сообщение между Астангу и центром города.
Линия № 48: по желанию жителей Пирита маршрут будет проходить по Клоостриметса теэ, также по желанию жителей Ласнамяэ линия будет продлена от улицы Гаази до перекрестка Вессе и будет проходить через Сели.
Линия № 49: по желанию жителей добавлена остановка Mähe tee. Поскольку это экспресс-линия, с появлением остановки Mähe tee отменяется остановка Kaasiku.
Линия № 61: по желанию жителей Астангу линия сохранится в существующем виде, однако из-за этого сейчас не будет создана линия Какумяэ – Ыйсмяэ – Мустамяэ.
Обновление маршрутной сети столичного общественного транспорта проводится поэтапно, чтобы люди могли постепенно адаптироваться к изменениям. Усовершенствования также зависят от инфраструктуры, так как в нескольких местах необходимо создать новые транспортные узлы для более удобных пересадок и скорректировать расположение остановок. Обновление маршрутной сети началось летом 2023 года, когда девять автобусных маршрутов были объединены в четыре новых, а пути следования некоторых других маршрутов были немного скорректированы.
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