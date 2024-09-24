РЕШЕНО | Читайте, как изменятся маршруты общественного транспорта в Таллинне!

Начало изменений в маршрутной сети придется на осенние школьные каникулы, с 21 октября. Перед принятием окончательных решений жители могли высказать свое мнение и внести предложения с 3 по 20 сентября. Всего поступило около 5000 комментариев, которые были проанализированы по мере поступления.

„Наша цель – сделать общественный транспорт предпочтительным выбором для ежедневных поездок, поэтому его развитие – один из важнейших приоритетов городской управы. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в общественный транспорт, что позволит выпустить на улицы новые троллейбусы, трамваи и автобусы, – заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский. – Одновременно с этим мы модернизируем маршрутную сеть, чтобы обеспечить жителям столицы быстрые и комфортные поездки. На некоторых линиях будет значительно увеличена скорость движения, появятся долгожданные маршруты между Тискрe и центром города, а также между Ыйсмяэ и Копли. Следующий шаг – переговоры с соседними волостями о подключении к транспортной сети Таллинна пригородных районов, что поможет сократить количество автомобилей в городе“.