Любимый министрами усадебный отель в прошлом году ушел в убыток на полмиллиона евро

Члены правительства уже несколько лет подряд проводят на мызе Вихула коалиционные переговоры, они посещали мызы Вихула и Сагади в Ляэне-Вирумаа для обсуждения государственного бюджета с 2017 года. Пропущен был только 2021 год, когда поездка была прервана из-за коронавируса. Переговоры обычно длятся два дня, после чего в столицу возвращаются с договоренностями.