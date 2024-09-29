Экономика
29.09.2024, 13:55

Любимый министрами усадебный отель в прошлом году ушел в убыток на полмиллиона евро

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Переговоры правительства на мызе Вихула – давняя традиция, которая в этом году была прервана из-за тяжелого состояния государственного бюджета
Переговоры правительства на мызе Вихула – давняя традиция, которая в этом году была прервана из-за тяжелого состояния государственного бюджета
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Акционерное общество Vihula Manor Hospitality в прошлом году понесло убыток почти в полмиллиона евро, пишет Delfi Ärileht.

Члены правительства уже несколько лет подряд проводят на мызе Вихула коалиционные переговоры, они посещали мызы Вихула и Сагади в Ляэне-Вирумаа для обсуждения государственного бюджета с 2017 года. Пропущен был только 2021 год, когда поездка была прервана из-за коронавируса. Переговоры обычно длятся два дня, после чего в столицу возвращаются с договоренностями.

В 2023 году поездка правительства в Вихула обошлась государству почти в 17 700 евро. Однако в этом году она была отменена в целях экономии средств.

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