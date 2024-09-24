В центре Таллинна появится большой велопарк. Принимаются предложения!

Площадка площадью примерно 2600 квадратных метров расположена между железной дорогой и улицами Кауба и Ялгпалли. На участке площадью около 1000 квадратных метров предусмотрена трасса для памп-трека. В проекте также предусмотрены дорожная сеть, зоны отдыха и наблюдения, озеленение, LED-освещение, система водоотведения и ограждения достаточной высоты и плотности для защиты пользователей от выхода на железную дорогу.

„Мы, безусловно, призываем жителей, а также сообщества велосипедистов и скейтбордистов участвовать в обсуждении и указать, на что еще следует обратить внимание при проектировании площадки, чтобы всем было комфортно заниматься спортом“, - заявил старейшина Кесклинна Сандер Андла.

Предложения можно вносить как на странице управы района Кесклинн в Facebook, так и по электронной почте kesklinn@tallinnlv.ee , или по телефону 645 7200.

Проект велопарка находится на ранней стадии разработки. Строительство площадки запланировано на 2025 год, а завершение работ – на июль следующего года.

Памп-трек – это популярная среди молодёжи всего мира трасса с наклонами, волнами и поворотами, на которой можно кататься на велосипеде или скейтборде. Однако основное внимание на памп-треке уделяется не выполнению трюков или прыжков, а тому, чтобы заставить транспортное средство двигаться, используя форму трассы и прикладывая минимальные усилия самому.

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