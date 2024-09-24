Певкура заподозрили в разглашении государственной тайны во время интервью. КаПо опровергла подозрения

Как сообщает ERR, чиновник Минобороны сделал КаПо заявление по поводу того, что сказал Певкур 2 сентября в программе Vikerradio „Välistund“, где министр разъяснил оборонные планы НАТО.

Сам Певкур рассказал ERR, что не тайны не раскрывал. „Я знаю, что ни в одном интервью я не раскрыл содержания никаких особых документов или государственной тайны. Насколько мне известно, да, что-то расследуется“, - ответил Певкур на вопрос „Актуальной камеры“, правда ли, что на него подана жалоба.

„Но я также знаю, что отдел безопасности Минобороны, который несет прямую ответственность, заявил, что никакой утечки не было. Для меня здесь нет никаких проблем, и, конечно, моя совесть чиста“, - сказал Певкур.

По словам Певкура, отдел безопасности Минобороны рассмотрел жалобу, но никаких проблем там обнаружено не было. Министр добавил, что догадался, что чиновник имел в виду по поводу интервью, но подтвердил, что конфиденциальную информацию он не раскрывал.

Капо: Государственная тайна не раскрыта

Пресс-секретарь КаПо Марта Тууль подтвердила, что они получили уведомление от Министерства обороны о подозрении, что министр обороны Ханно Певкур мог раскрыть государственную тайну в радиопередаче ERR. „Полиция безопасности проверила уведомление в порядке надзорного производства, и мы можем подтвердить, что министр обороны не разглашал государственную тайну“, - сказала Тууль.

По словам представителя КаПо, если есть сомнения в том, что государственная тайна стала достоянием общественности, необходимо немедленно сообщить об этом ведомству. „Это обычные процедуры защиты государственной тайны, которые необходимо соблюдать“, - сказала она.

Канцлер Минобороны Каймо Кууск также подтвердил, что Певкур не разглашал секретную информацию на Vikerraadio.