Здоровье
26.09.2024, 13:45

Коронавирус был не опаснее насморка? Почему мы игнорируем новую волну COVID?

 
Терапевт отвечает на важные вопросы о здоровье
Анна Тамм
Карина Иванова
Карина Иванова
ФОТО: Delfi Meedia, Confido

Недавно RusDelfi писал о том, что производители вакцин не планируют в этом году продавать в Эстонии свою продукцию на свободном рынке, поэтому у нас в стране отсутствует возможность платной вакцинации. Пандемия COVID-19 закончилась. Однако по данным Terviseamet сейчас наблюдается рост заболеваемости - так, с 9 по 15 сентября в Эстонии было зарегистрировано 1374 новых случая заражения, что на 19,2% больше, чем неделей ранее. RusDelfi попросил врача общей практики Confido Карину Иванову пояснить, что же на самом деле происходит, могут ли в теории ввести ограничения и нужно ли делать тест на коронавирус даже при легком недомогании.

Covid-19 действительно стал менее заметным в повседневной жизни по сравнению с тем, что мы наблюдали в первые годы пандемии. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, благодаря вакцинации и естественному инфицированию многие люди приобрели иммунитет к вирусу, что значительно снизило количество тяжелых случаев. Вирус сам по себе также эволюционировал, и новые варианты SARS-CoV-2, такие как омикрон и его подварианты, могут вызывать менее тяжелые симптомы по сравнению с исходными штаммами. Однако это не означает, что вирус исчез или что его больше не стоит бояться.

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