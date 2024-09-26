Коронавирус был не опаснее насморка? Почему мы игнорируем новую волну COVID?

Недавно RusDelfi писал о том, что производители вакцин не планируют в этом году продавать в Эстонии свою продукцию на свободном рынке, поэтому у нас в стране отсутствует возможность платной вакцинации. Пандемия COVID-19 закончилась. Однако по данным Terviseamet сейчас наблюдается рост заболеваемости - так, с 9 по 15 сентября в Эстонии было зарегистрировано 1374 новых случая заражения, что на 19,2% больше, чем неделей ранее. RusDelfi попросил врача общей практики Confido Карину Иванову пояснить, что же на самом деле происходит, могут ли в теории ввести ограничения и нужно ли делать тест на коронавирус даже при легком недомогании.