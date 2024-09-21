21.09.2024, 15:55
Людей, не входящих в группы риска, в Эстонии против COVID-19 не вакцинируют. Даже за деньги(25)
ФОТО: FOTO: TAAVI SEPP
Производители вакцин не планируют в этом году продавать в Эстонии свою продукцию на свободном рынке, пишет Eesti Ekspress.
Хотя еще не так давно почти всех людей призывали вакцинироваться против COVID-19 и затем делать повторную прививку, сейчас сложилась такая ситуация, что вакцинироваться против коронавируса могут только лица, входящие в группу риска.
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