Новости Эстонии
21.09.2024, 15:55

Людей, не входящих в группы риска, в Эстонии против COVID-19 не вакцинируют. Даже за деньги

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Eesti Ekspress
Вакцинация для людей, входящих в группу риска, проводится бесплатно
Вакцинация для людей, входящих в группу риска, проводится бесплатно
ФОТО: FOTO: TAAVI SEPP

Производители вакцин не планируют в этом году продавать в Эстонии свою продукцию на свободном рынке, пишет Eesti Ekspress.

Хотя еще не так давно почти всех людей призывали вакцинироваться против COVID-19 и затем делать повторную прививку, сейчас сложилась такая ситуация, что вакцинироваться против коронавируса могут только лица, входящие в группу риска.

Начальник бюро Департамента лекарственных средств по надзору за импортом и экспортрм Марко Тийслер подтвердил еженедельнику Eesti Ekspress, что в настоящее время в Эстонии отсутствует возможность платной вакцинации, потому что пандемия COVID-19 закончилась, и поэтому ситуация с распределением и использованием вакцин вернулась к обычном состоянию.

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