В Эстонии пройдет Европейская межпарламентская конференция по космосу

Председатель делегации Эстонии Марио Кадастик сказал, что, таким образом, в следующем году Рийгикогу примет делегации государств-членов конференции, Европейского космического агентства и Европейского института по космической политике.

По словам Марио Кадастика, весной 2025 года пройдет рабочий семинар по космосу, а осенью – пленарное заседание. Сегодня на пленарном заседании Кадастик сообщил: „Сегодняшнее посвященное обороне и безопасности в сфере космоса обсуждение послужило прекрасным предисловием для предстоящего председательства Эстонии. В следующем году мы планируем уделить еще большее внимание темам, объединяющим безопасность и космос, и активнее привлечь политиков к участию в их обсуждении“.

Европейская межпарламентская конференция по космосу (European Interparliamentary Space Conference (EISC)) была основана в 1999 году. Полноценными членами конференции могут быть национальные парламенты государств-членов ЕС и/или Европейского космического агентства, в которых существует парламентская комиссия или парламентское объединение по вопросам космоса.

Цель EISC – предоставить парламентам Европейских стран возможность обмениваться информацией, проводить обсуждения и анализы в области космической политики. Резолюции, принятые на заседаниях EISC, не являются обязательными для национальных парламентов, но организация помогает осмыслить роль европейских законодателей в космическом секторе.

В настоящий момент в организации 14 полноправных членов, в том числе Финляндия, вступившая в организацию на прошедшем сегодня заседании. Официальные языки EISC – английский, французский и немецкий.

Председательство в EISC ротируется и длится один год. Задача государства-председателя – организовать семинар, где темы космоса рассматриваются с практической точки зрения, и пленарное заседание, где принимается резолюция по самым важным вопросам года.