Министр Пирет Хартман освобождает от должности гендиректора PTA(2)
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман освобождает от должности генерального директора Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Урмаса Киртси. Последний рабочий день руководившего департаментом с момента его создания Киртси - 9 октября.
Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман поблагодарила Урмаса Киртси за его целеустремленность и вклад. „Под руководством Урмаса Киртси проделана большая работа по объединению Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-продовольственного департамента. Департамент играет важную роль в обеспечении того, чтобы на столы жителей Эстонии попадала безопасная и здоровая пища, чтобы было обеспечено благополучие и здоровье наших животных, а поля и растения были ухожены. Теперь в руководстве ведомства необходимо сделать следующий шаг, чтобы задачи, возложенные на департамент законом, были выполнены корректно и чтобы департамент предлагал качественные услуги. В улучшении организации нуждается надзор за безопасностью пищевых продуктов, больше внимания необходимо и процедуре рассмотрения дел, связанных с благополучием животных“, — сказала Хартман.
Урмас Киртси работал генеральным директором Сельскохозяйственного и продовольственного департамента с 1 января 2021 года. По его словам, объединение ведомств потребовало много усилий. „Последние несколько лет были большим вызовом из-за различных кризисов, и в условиях ограниченности ресурсов учреждение сделало все возможное для выполнения своих задач“, — отметил он.
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент был создан 1 января 2021 года в результате слияния Ветеринарно-продовольственного департамента и Департамента сельского хозяйства. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент осуществляет государственный надзор, а также определяет направления деятельности в области ветеринарии, гигиены корма, продовольственной безопасности, разведения сельскохозяйственных животных, управления рынком и органического сельского хозяйства. PTA осуществляет государственный надзор, а также определяет направления деятельности в области мелиорации земель, защиты растений, здоровья растений, охраны видов растений, семян и материала для вегетативного размножения, органического сельского хозяйства, обработки генетически модифицированных сельскохозяйственных культур, удобрений и продукции садоводства.