Министр Пирет Хартман освобождает от должности гендиректора PTA

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман поблагодарила Урмаса Киртси за его целеустремленность и вклад. „Под руководством Урмаса Киртси проделана большая работа по объединению Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-продовольственного департамента. Департамент играет важную роль в обеспечении того, чтобы на столы жителей Эстонии попадала безопасная и здоровая пища, чтобы было обеспечено благополучие и здоровье наших животных, а поля и растения были ухожены. Теперь в руководстве ведомства необходимо сделать следующий шаг, чтобы задачи, возложенные на департамент законом, были выполнены корректно и чтобы департамент предлагал качественные услуги. В улучшении организации нуждается надзор за безопасностью пищевых продуктов, больше внимания необходимо и процедуре рассмотрения дел, связанных с благополучием животных“, — сказала Хартман.