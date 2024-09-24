Банк Эстонии вдвое снизил ожидания относительно экономического роста(24)
Согласно последнему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика начала восстанавливаться, но происходит это медленно. В среднем в этом году экономика немного сократится, но вырастет на 1,9% в следующем и на 3% в 2026 году.
В опубликованном в середине июня прогнозе центробанк был более оптимистичен: тогда экономический рост оценивался в 3,6% на грядущий и в 3% на 2026 год.
По сообщению Банка Эстонии, рост цен в этом и двух последующих годах составит 3,5-4%, поскольку в краткосрочной перспективе повышение налогов ускорит инфляцию. Выйти из постоянного большого бюджетного дефицита сложно, но это важно сделать, поскольку здоровые государственные финансы создают лучшую основу для долгосрочного экономического роста.
Из своего экономического прогноза банк выделил 5 основных тезисов:
Эстонская экономика взяла курс на восстановление. В ряде областей, которые до сих пор испытывали трудности, наблюдаются признаки улучшения, в том числе в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности объем производства больше не снижается и уже начал расти. Объем эстонского экспорта уже несколько увеличился в первом полугодии. Ожидается улучшение ситуации на основных экспортных рынках Эстонии, что создает основу для дальнейшего роста экспорта товаров и услуг. Это в свою очередь поддерживается снижением ценового давления и оценками эстонских компаний, что их конкурентоспособность улучшилась. Европейский центральный банк снизил базовые процентные ставки, что оказывает помощь экономике, и эффект от этого достигает Эстонии быстрее, чем большинство других стран еврозоны. При этом ожидается рост объемов производства даже в тех отраслях, где поворот к лучшему еще не произошел.
Рост экономической активности будет медленным. Рост зарубежных рынков помогает экономическому росту набирать обороты за счет улучшения экспортных возможностей, однако покупательная способность основных экспортных рынков растет не очень быстро. Кроме того, реальная покупательная способность населения Эстонии увеличивается довольно сдержанно, поскольку правительственная коалиция договорилась о дополнительном налогообложении доходов, а увеличение косвенных налогов повысит уровень цен. Расходы на частное потребление составляют около половины экономического роста, и в будущем они могут начать „утекать“ из Эстонии в большей степени, чем раньше. Причиной является высокий уровень цен на потребительские товары, из-за которого все больше потребителей предпочитают международные интернет-магазины отечественным. Кроме того, экономический рост в ближайшие годы замедлится из-за запланированного сокращения государственных расходов. Ожидаемый экономический рост в следующем году составит около 2%, в 2026 году рост ускорится до 3%.
Под влиянием повышения налогов рост цен сохранится на текущем уровне до 2026 года. В этом году потребительская корзина подорожает на 3,5%, ожидаемый рост цен в ближайшие два года будет примерно таким же. Возможности компаний поднять цены весьма ограничены, хотя они могут использовать это, чтобы попытаться восстановить снизившуюся за это время рентабельность. Уровень цен в Эстонии достиг среднего уровня по Европейскому союзу, но по доходам мы дошли только до трех четвертей среднего уровня по ЕС. Поскольку покупательная способность улучшается довольно медленно, с точки зрения спроса условия для повышения цен также не особенно благоприятны.
Долгосрочные перспективы экономики Эстонии зависят от приведения в порядок государственных финансов. Сокращение дефицита сначала до разрешенного правилами лимита в 3%, а затем продолжение движения к балансу поможет предотвратить бесконтрольное накопление долга. В процессе сокращения дефицита бюджета вклад государства в экономический рост становится меньше, поэтому меньший дефицит кратковременно снижает экономический рост, и покупательная способность населения в связи с этим быстро улучшаться не будет. Тем не менее, привести государственные финансы в порядок необходимо, и связанные с этим долгосрочные выгоды оправдывают ту цену, которая выражается в краткосрочном замедлении экономического роста. Находящиеся в порядке государственные финансы поддержат долгосрочный рост благосостояния эстонского общества, поскольку это увеличит устойчивость нашей экономики к кризисам, повысит доверие к стране в глазах кредиторов и инвесторов и создаст место в государственном бюджете для других необходимых расходов вместо расходов на интрессы.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.