Банк Эстонии вдвое снизил ожидания относительно экономического роста

В опубликованном в середине июня прогнозе центробанк был более оптимистичен: тогда экономический рост оценивался в 3,6% на грядущий и в 3% на 2026 год.

По сообщению Банка Эстонии, рост цен в этом и двух последующих годах составит 3,5-4%, поскольку в краткосрочной перспективе повышение налогов ускорит инфляцию. Выйти из постоянного большого бюджетного дефицита сложно, но это важно сделать, поскольку здоровые государственные финансы создают лучшую основу для долгосрочного экономического роста.

Из своего экономического прогноза банк выделил 5 основных тезисов:

Эстонская экономика взяла курс на восстановление. В ряде областей, которые до сих пор испытывали трудности, наблюдаются признаки улучшения, в том числе в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности объем производства больше не снижается и уже начал расти. Объем эстонского экспорта уже несколько увеличился в первом полугодии. Ожидается улучшение ситуации на основных экспортных рынках Эстонии, что создает основу для дальнейшего роста экспорта товаров и услуг. Это в свою очередь поддерживается снижением ценового давления и оценками эстонских компаний, что их конкурентоспособность улучшилась. Европейский центральный банк снизил базовые процентные ставки, что оказывает помощь экономике, и эффект от этого достигает Эстонии быстрее, чем большинство других стран еврозоны. При этом ожидается рост объемов производства даже в тех отраслях, где поворот к лучшему еще не произошел.