Кучмезов: сфера культуры у нас плетется в заднем вагончике, на нее обращают внимание в самую последнюю очередь

„Мы не боремся против кого-то. Мы за адекватность в планировании госбюджета. Мы за то, чтобы людей, занимающихся культурой, театром, не задвигали на задний план. Чтобы их зарплата не замораживалась до 2028 года“, - сказал актер Александр Кучмезов RusDelfi.

По словам Кучмезова, сейчас правительство планирует заморозить зарплаты работников культуры до 2028 года. „Год назад я вышел из декретного отпуска. Тогда нам сказали, что времена сложные, поэтому правительство не будет поднимать нам зарплаты. Я подумал, год можно потерпеть. Но теперь нам опять говорят, что несколько лет зарплата расти не будет. Поэтому у меня возникают вопросы. Учитывая инфляцию, рост цен и налогов, моя покупательская способность сильно снизилась“, - подчеркивает он.

Работы меньше не станет, а позволить себе можно будет все меньше, продолжает Кучмезов. „У меня три ребенка. Мы не просим, чтобы нам подняли зарплату в несколько раз. Нам просто нужно, чтобы на хлеб хватало, детей в школу отправить“, - говорит актер Русского театра.

Во время пикета в понедельник утром у Дома Стенбока работники театров развернули плакат „тенденция роста зарплат эстонских артистов“. „Мы получаем деньги от государства. В каком-то смысле, мы госчиновники. Только у чиновников из Дома Стенбока зарплаты каждый год индексируются, а у нас нет. Мы чиновники не того уровня“, - добавил Кучмезов.

Он подчеркивает, что вряд ли этот пикет на что-то повлияет. „Сфера культуры у нас плетётся в заднем вагончике, на нее обращают внимание в самую последнюю очередь, - говорит артист. - Однако, как я понимаю, это не последнее собрание. Будут еще акции, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Уже хорошо, что наконец-то мы смогли заявить о себе, это дорогого стоит“.

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