Странные события в Виймси. Департамент лекарств частично закрыл большой завод, но предприятие оспорило предписание

Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS - голландско-эстонское предприятие, в 2022 году его оборот составлял более 30 миллионов евро. Правда, год предприятие закончило с убытком в размере не менее 3 миллионов евро. Отчет за 2023 год еще не представлен, но проблема не в этом. Имеется куда более серьезная проблема - из-за неожиданного рейда Департамента лекарств производство было остановлено.