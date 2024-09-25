Странные события в Виймси. Департамент лекарств частично закрыл большой завод, но предприятие оспорило предписание(2)
Уже несколько месяцев с расположенным в поселке Виймси фармацевтическим предприятием происходят странные вещи. Представители Департамента лекарств два раза подряд, без предупреждения, посещали завод, на котором работают 170 человек, и, по сути, закрыли его. Департамент лекарств объяснил изданию Delfi Ärileht, почему были приняты жесткие меры и как осуществлялось общение с работающими на фармацевтическом заводе людьми.
Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS - голландско-эстонское предприятие, в 2022 году его оборот составлял более 30 миллионов евро. Правда, год предприятие закончило с убытком в размере не менее 3 миллионов евро. Отчет за 2023 год еще не представлен, но проблема не в этом. Имеется куда более серьезная проблема - из-за неожиданного рейда Департамента лекарств производство было остановлено.