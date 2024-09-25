Экономика
25.09.2024, 20:40

Странные события в Виймси. Департамент лекарств частично закрыл большой завод, но предприятие оспорило предписание

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Действующий в Виймси завод Interchemie частично закрыли на основании вынесенного предписания.
Действующий в Виймси завод Interchemie частично закрыли на основании вынесенного предписания.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Уже несколько месяцев с расположенным в поселке Виймси фармацевтическим предприятием происходят странные вещи. Представители Департамента лекарств два раза подряд, без предупреждения, посещали завод, на котором работают 170 человек, и, по сути, закрыли его. Департамент лекарств объяснил изданию Delfi Ärileht, почему были приняты жесткие меры и как осуществлялось общение с работающими на фармацевтическом заводе людьми.

Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS - голландско-эстонское предприятие, в 2022 году его оборот составлял более 30 миллионов евро. Правда, год предприятие закончило с убытком в размере не менее 3 миллионов евро. Отчет за 2023 год еще не представлен, но проблема не в этом. Имеется куда более серьезная проблема - из-за неожиданного рейда Департамента лекарств производство было остановлено.

Месяц назад Департамент лекарств вынес действующему в Виймси фармацевтическому заводу, выпускающему ветеринарные препараты, предписание, которое обернулось бы немедленным прекращением производства и миллионными убытками. Фармацевтическое предприятие, обратившееся в адвокатское бюро Cobalt, добивается отмены предписания. В адрес Департамента лекарств и его инспекторов звучат обвинения.

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