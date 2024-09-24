ФОТО | Люди театра протестуют возле Дома Стенбока против замораживания зарплат

Театральные деятели отмечают, что, несмотря на план развития и цели, зарплаты работников культуры ежегодно отстают от среднего по стране, а человек с высшим образованием и специфическими профессиональными навыками должен получать более справедливую зарплату.

По словам председателя правления союза Герта Раудсепа, сфера культуры уже много лет остается не у дел. „За последние более чем 20 лет бюджет Министерства культуры сократился почти вдвое по отношению к госбюджету. Таким образом, культура последовательно урезалась. Также мы не получили свою долю от экономического роста, который наблюдался какое-то время. Все время находились причины, почему финансирование культуры не должно увеличиваться в знак солидарности с остальным обществом даже во время экономического подъема“, - сказал Раудсеп.