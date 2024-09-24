Центристы предлагают оплачивать больничный со второго дня

“Вирусы и инфекционные заболевания никуда не исчезли. Было бы правильно, если бы, заболев, люди оставались дома и не выходили на работу до полного выздоровления, при этом не боясь, что потеряют в деньгах значительную часть зарплаты. Исходя из этого, следовало бы изменить закон таким образом, чтобы за счет работника покрывался только первый день больничного, работодатель оплачивал бы больничный со второго по четвертый день, а Касса здоровья – начиная с пятого дня“, - сказал председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс.