Центристы предлагают оплачивать больничный со второго дня(4)
В понедельник фракция Центристской партии в Рийгикогу подала в парламентское производство законопроект, согласно которому больничный должен оплачиваться со второго дня болезни, а размер компенсации составлять 80% от заработной платы сотрудника. Об этом сообщается в пресс-релизе фракции.
“Вирусы и инфекционные заболевания никуда не исчезли. Было бы правильно, если бы, заболев, люди оставались дома и не выходили на работу до полного выздоровления, при этом не боясь, что потеряют в деньгах значительную часть зарплаты. Исходя из этого, следовало бы изменить закон таким образом, чтобы за счет работника покрывался только первый день больничного, работодатель оплачивал бы больничный со второго по четвертый день, а Касса здоровья – начиная с пятого дня“, - сказал председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс.
Поданный центристами законопроект также предусматривает повышение компенсации по больничному листу с 70% до 80%, что, по словам Лаатса, поможет сохранять вынужденным брать больничный большую часть дохода. „Учитывая продолжающийся три года экономический спад, в результате которого покупательная способность населения резко упала, а количество безработных достигло порядка 50 тысяч, понятно, что люди по возможности стараются не брать больничный“, - сказал Лаатс.
Сейчас работодатель оплачивает больничный с четвертого по восьмой день болезни, Касса здоровья – начиная с девятого дня, размер компенсации составляет 70% от заработной платы работника.
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