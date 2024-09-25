Литовский энергетический гигант сделал Гроссу более выгодное предложение, чем Eesti Energia. Какие перемены ждут магазины Grossi?

Литовский энергетический гигант Ignitis Grupp в 2023 году решил, что в ближайшие годы поднажмет на газ со строительством зарядной сети для электромобилей по всей Балтии. „Что стояло за этим решением? Мы просто поняли, что электромобили никуда не денутся – мы верим, что будущая транспортная система будет основана на электромобилях“, – пояснил глава Ignitis Артурас Борткявичюс.

Если по состоянию на сентябрь этого года компания установила 759 точек зарядки электромобилей под брендом Ignitis ON, причем из них 529 точек быстрой зарядки по всей территории стран Балтии – в основном в Литве и немного в Латвии – то план Ignitis на 2026 год предусматривает создание в регионе 1500 зарядных пунктов, а к 2028 году компания хочет достичь показателя в 2000 пунктов. Из них к 2028 году более тысячи должны располагаться в Литве, более 500 – в Латвии и чуть менее 500 – в Эстонии. На начало 2023 года у компании было всего 138 точек быстрой зарядки.