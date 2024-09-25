25.09.2024, 11:50
Литовский энергетический гигант сделал Гроссу более выгодное предложение, чем Eesti Energia. Какие перемены ждут магазины Grossi?(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже в следующем месяце литовский энергетический гигант Ignitis Grupp должен открыть в Эстонии первые точки зарядки для электромобилей, некоторые из них будут расположены рядом с продуктовыми магазинами Grossi. В ближайшие годы Ignitis планирует установить свои станции быстрой зарядки в 30 магазинах, принадлежащих бизнес-магнату Олегу Гроссу, - пишет Delfi Ärileht.
Литовский энергетический гигант Ignitis Grupp в 2023 году решил, что в ближайшие годы поднажмет на газ со строительством зарядной сети для электромобилей по всей Балтии. „Что стояло за этим решением? Мы просто поняли, что электромобили никуда не денутся – мы верим, что будущая транспортная система будет основана на электромобилях“, – пояснил глава Ignitis Артурас Борткявичюс.
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