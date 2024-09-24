24.09.2024, 12:35
ФОТО и ВИДЕО | В Swissotel состоялся прием по случаю годовщины образования КНР. Депутат: „меня учили вести себя вежливо“
В понедельник, 23 сентября, в 18:00 в Swissotel состоялся прием по случаю Национального дня Китая, на который были приглашены в том числе эстонские политики и чиновники. От парламентской группы дружбы с Китаем на мероприятии присутствовал депутат Март Маастик (Isamaa). Некоторое время назад делегация группы посетила коммунистический Китай, что вызвало в обществе большой резонанс.