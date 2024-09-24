Новости Эстонии
24.09.2024, 12:35

ФОТО и ВИДЕО | В Swissotel состоялся прием по случаю годовщины образования КНР. Депутат: „меня учили вести себя вежливо“

 

В понедельник, 23 сентября, в 18:00 в Swissotel состоялся прием по случаю Национального дня Китая, на который были приглашены в том числе эстонские политики и чиновники. От парламентской группы дружбы с Китаем на мероприятии присутствовал депутат Март Маастик (Isamaa). Некоторое время назад делегация группы посетила коммунистический Китай, что вызвало в обществе большой резонанс.

В сентябре Delfi писал, что члены парламента, посетившие Китай, после поездки высказывали сомнительные взгляды. Например, Маастик сообщил „Aktuaalne kaamera“ на ETV, что экономический рост в Китае составляет 5%, хотя различные издания, например, Bloomberg и Newsweek, ставили под сомнение это утверждение.

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