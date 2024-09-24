В Тапаской автошколе все 46 учеников, сдававших экзамен по теории вождения, завалили его. Назревает конфликт

„Это был большой шок для меня, не знаю теперь, как быть дальше – 46 шли на экзамен и никто не сдал. Я послал официальный запрос в Транспортный департамент. Там ответили: автошкола плохо подготовила учеников и плохо их учила. Но такого, чтобы все провалились – такого в истории никогда не было!“ – сказал владелец Тапаской автошколы и член правления Союза автошкол Неэме Кюльмаллик.

В Департаменте транспорта признают, что в некоторых вопросах используются иллюстрации с несуществующими в Эстонии перекрестками, призывают тех, кто считает, что с ними поступили несправедливо, подать апелляцию. В ведомстве признают, что были допущены некоторые ошибки технического характера. Систему, о которой идет речь, в Департаменте называют лототрон, вопросы в нее заносились вручную.

„Всего в системе у нас 1200 вопросов, именно столько было заказано в результате конкурса, некоторые из них были отбракованы ранее, они в лототрон не попали. Но тут нужно иметь в виду, что в этой системе тысяча вопросов и ответы вбивал человек. В итоге у нас было девять случаев, когда при занесении вопросов в систему был перепутан ответ либо использовалась не та иллюстрация. В одном из случаев был вопрос на эстонском языке, а вот ответы к нему были на русском“, – сказал директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе.

В середине этой недели заинтересованные стороны проведут переговоры, чтобы найти выход из ситуации.

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