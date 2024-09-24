В Тапаской автошколе все 46 учеников, сдававших экзамен по теории вождения, завалили его. Назревает конфликт(10)
Несколько дней назад 46 срочников из Тапа отправились сдавать экзамен по теории, на пересдачу по результатам экзамена отправили их всех, сообщает RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
„Это был большой шок для меня, не знаю теперь, как быть дальше – 46 шли на экзамен и никто не сдал. Я послал официальный запрос в Транспортный департамент. Там ответили: автошкола плохо подготовила учеников и плохо их учила. Но такого, чтобы все провалились – такого в истории никогда не было!“ – сказал владелец Тапаской автошколы и член правления Союза автошкол Неэме Кюльмаллик.
В Департаменте транспорта признают, что в некоторых вопросах используются иллюстрации с несуществующими в Эстонии перекрестками, призывают тех, кто считает, что с ними поступили несправедливо, подать апелляцию. В ведомстве признают, что были допущены некоторые ошибки технического характера. Систему, о которой идет речь, в Департаменте называют лототрон, вопросы в нее заносились вручную.
„Всего в системе у нас 1200 вопросов, именно столько было заказано в результате конкурса, некоторые из них были отбракованы ранее, они в лототрон не попали. Но тут нужно иметь в виду, что в этой системе тысяча вопросов и ответы вбивал человек. В итоге у нас было девять случаев, когда при занесении вопросов в систему был перепутан ответ либо использовалась не та иллюстрация. В одном из случаев был вопрос на эстонском языке, а вот ответы к нему были на русском“, – сказал директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе.
В середине этой недели заинтересованные стороны проведут переговоры, чтобы найти выход из ситуации.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.