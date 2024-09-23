Эстонская предпринимательница: Литва делает то, что для эстонцев было бы неслыханным шагом

Иными словами, Литва делает то, что для эстонцев было бы неслыханным шагом в контексте приема беженцев.

„Они сосредоточились на приеме предпринимателей. Приняли как россиян, так и белорусов, которые стремились освободиться от гнета войны. Они собрали интересных стартап-предпринимателей, – пояснила Реало в эфире передачи радио Äripäev. – Они приняли людей, которые сразу начали вести бизнес и платить налоги в Литве“.

Конечно, Литве приходится решать вопросы, связанные с рисками безопасности, но, по мнению Реало, выгода для экономики перевешивает эти риски.

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