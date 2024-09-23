23.09.2024, 18:20
Агрессивный мужчина устроил погром на заправке и напал на охранника(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшую пятницу полицейские задержали в Вильянди мужчину, который повредил имущество на заправке и напал на охранника.
20 сентября в полицию поступил вызов на заправочную станцию на улице Эндла в Вильянди, где агрессивный мужчина разгромил имущество заправочной станции и напал на охранника.
Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
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