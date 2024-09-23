ЧП и криминал
23.09.2024, 18:20

Агрессивный мужчина устроил погром на заправке и напал на охранника

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Иллюстративное фото. Вильянди
Иллюстративное фото. Вильянди
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В минувшую пятницу полицейские задержали в Вильянди мужчину, который повредил имущество на заправке и напал на охранника.

20 сентября в полицию поступил вызов на заправочную станцию ​​на улице Эндла в Вильянди, где агрессивный мужчина разгромил имущество заправочной станции и напал на охранника.

Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

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