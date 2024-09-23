Агрессивный мужчина устроил погром на заправке и напал на охранника

20 сентября в полицию поступил вызов на заправочную станцию ​​на улице Эндла в Вильянди, где агрессивный мужчина разгромил имущество заправочной станции и напал на охранника.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .