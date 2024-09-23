Комиссия по делам ЕС поддерживает введение таможенной пошлины на китайские электромобили

Летом Европейская комиссия ввела временные тарифы на импорт субсидированных Китаем электромобилей. Государства-члены ЕС в течение четырех месяцев с момента вступления решения в силу должны решить, ввести ли окончательную компенсационную таможенную пошлину.

По словам председателя комиссии Пеэтера Тали, исследование Европейской комиссии доказало, что Китай субсидирует своих производителей электромобилей, что очевидно создает неэтичную конкуренцию на европейском авторынке. „Европейский союз должен снизить риски для своей автопромышленности и экономики в целом. Именно поэтому справедливо ввести компенсационную таможенную пошлину в отношении импортированных из Китая электромобилей. Тарифы позволяют нашим европейским производителям конкурировать с китайскими электромобилями в Европе, – сказал Тали. – Мы не можем молча мириться с попытками нарушить рыночное равновесие, так как иначе мы окажемся под экономическим давлением коммунистического Китая и в других областях“.

По данным Транспортного департамента, за восемь месяцев 2024 года в Эстонии было приобретено 12 944 легковых автомобиля. Доля электромобилей тут составила 6,4 %, т. е. 878 автомобилей; доля китайских электромобилей от общего числа электромобилей – 15,6 %, т. е. 137 автомобилей, что составляет один процент от всех приобретенных легковых автомобилей.

Если Европейская комиссия введет окончательную компенсационную таможенную пошлину, ее размер будет зависеть от производителя и ориентировочно составит от 7–35 %. Тарифы на китайские электромобили также ввели США и Канада.

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