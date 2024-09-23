Министерство климата разрабатывает принципы использования полезных ископаемых будущего

„Эстония обладает ценными полезными ископаемыми, такими как магний, железная руда, фосфориты и редкоземельные металлы, на которые существует большой спрос в Европейском союзе и на мировом рынке. Наша цель — обеспечить, чтобы использование полезных ископаемых будущего осуществлялось ответственно и приносило максимальную пользу как местным сообществам, так и экономике Эстонии в целом“, — сказала министр климата Йоко Алендер.

Министр климата подчеркнула, что в Эстонии должно происходить повышение ценности полезных ископаемых будущего: „Нам необходимо использовать наши ресурсы таким образом, чтобы создавать добавленную стоимость и рабочие места в Эстонии и избегать негативного воздействия на окружающую среду“.

Использование полезных ископаемых будущего тесно связано с научными исследованиями Геологической службы Эстонии (Eesti Geoloogiateenistus, EGT ), одной из целей которых является выяснение эффективных и экологически устойчивых возможностей повышения ценности полезных ископаемых. EGT представит результаты исследования правительству республики в конце 2025 года.

„Любая добыча полезных ископаемых — это длительный и сложный процесс, который требует тщательных исследований и оценки воздействия на окружающую среду. В настоящее время мы изучаем способы повышения ценности фосфоритов и других полезных ископаемых будущего, чтобы принимать обоснованные и ответственные решения, учитывающие как пользу на местах, так и сопутствующие этой деятельности воздействия на окружающую среду“, — отметила Алендер.

Кроме того, проект намерения разработки изменения рассматривает уже используемые полезные ископаемые, такие как песок, гравий, известняк и торф, и справедливое распределение получаемых от них доходов.