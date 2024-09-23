Министерство климата разрабатывает принципы использования полезных ископаемых будущего(5)
20 сентября Министерство климата направило на круг согласования проект намерения разработки изменения Закона о недрах и Закона об экологических сборах, цель которого — внести ясность в условия использования полезных ископаемых будущего. Проект устанавливает также инструменты получения пользы жителями регионов добычи полезных ископаемых и местными самоуправлениями.
„Эстония обладает ценными полезными ископаемыми, такими как магний, железная руда, фосфориты и редкоземельные металлы, на которые существует большой спрос в Европейском союзе и на мировом рынке. Наша цель — обеспечить, чтобы использование полезных ископаемых будущего осуществлялось ответственно и приносило максимальную пользу как местным сообществам, так и экономике Эстонии в целом“, — сказала министр климата Йоко Алендер.
Министр климата подчеркнула, что в Эстонии должно происходить повышение ценности полезных ископаемых будущего: „Нам необходимо использовать наши ресурсы таким образом, чтобы создавать добавленную стоимость и рабочие места в Эстонии и избегать негативного воздействия на окружающую среду“.
Использование полезных ископаемых будущего тесно связано с научными исследованиями Геологической службы Эстонии (Eesti Geoloogiateenistus, EGT), одной из целей которых является выяснение эффективных и экологически устойчивых возможностей повышения ценности полезных ископаемых. EGT представит результаты исследования правительству республики в конце 2025 года.
„Любая добыча полезных ископаемых — это длительный и сложный процесс, который требует тщательных исследований и оценки воздействия на окружающую среду. В настоящее время мы изучаем способы повышения ценности фосфоритов и других полезных ископаемых будущего, чтобы принимать обоснованные и ответственные решения, учитывающие как пользу на местах, так и сопутствующие этой деятельности воздействия на окружающую среду“, — отметила Алендер.
Кроме того, проект намерения разработки изменения рассматривает уже используемые полезные ископаемые, такие как песок, гравий, известняк и торф, и справедливое распределение получаемых от них доходов.
„Сегодня горноразработчик не должен ничего платить местным жителям. За счет изменения закона мы хотим дать местным жителям и местным самоуправлениям уверенность в том, что они тоже получат пользу от добычи полезных ископаемых. Мы предлагаем, чтобы часть платы за право на добычу полезных ископаемых доставалась всем людям, которые проживают в непосредственной близости от карьеров, в том числе на частных и муниципальных землях“, — добавила министр климата.
Министерство планирует направить законопроект об изменении Закона о недрах и Закона об экологических сборах на общественное обсуждение весной следующего года, а в правительство республики и в Рийгикогу — осенью 2025 года. Законопроект о внесении поправок в Закон об экологических сборах министерство подготовит и направит на согласование также в течение 2025 года, планируется, что изменения и новые ставки платы за право на добычу полезных ископаемых вступят в силу с 2026 года.
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