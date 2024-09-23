Более 500 тысяч товаров с цифровым камуфляжем уже продано в поддержку Фонда резервистов

Неделя резервистов впервые отмечалась этой весной, чтобы признать и повысить значимость резервистов в обществе. Помимо продажи таких товаров, как мороженое, молоко и витамины, более 200 компаний предложили скидки военнослужащим. Часть выручки за каждое проданное изделие с цифровым камуфляжем отчисляется в Фонд резервистов. Кроме того, Coop Pank разработал программу Kaardivägi, в рамках которой с каждого карточного платежа один цент отчисляется в Фонд резервистов, причем банк тоже добавляет к этому отчислению один цент.

„Популярность продукции с цифровым камуфляжем в нашей стране свидетельствует о сильной воле к обороне и готовности населения поддержать наших защитников. Благодаря этим компаниям вы также можете внести свой вклад, просто покупая мороженое в обертке с цифровым камуфляжем или расплачиваясь банковской карточкой в рамках программы Kaardivägi“, заявил Мартин Рейснер, руководитель отдела по развитию воли к обороне Министерства обороны.

По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, к программе Kaardivägi присоединилось уже около 3000 человек, и каждую неделю добавляется еще около 40 участников, для которых важен вклад в государственную оборону и безопасность. „Чувство защищенности – один из важнейших аспектов нормального функционирования общества. Ощущая себя в безопасности, люди задумываются об улучшении своей жизни – они трудятся во имя лучшего будущего, учатся и развиваются, растят детей, проявляют проактивность. Так же и в бизнесе – когда есть безопасная среда, появляются новые инвестиционные планы, создаются новые рабочие места, разрабатываются новые продукты. Благодаря Фонду резервистов каждый эстоноземелец может внести свой вклад в укрепление чувства защищенности“, отметил Ринк.