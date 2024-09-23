Более 500 тысяч товаров с цифровым камуфляжем уже продано в поддержку Фонда резервистов(5)
В рамках весенней Недели резервистов многие эстонские компании представили различные связанные с Силами обороны товары с цифровым камуфляжем, которые любой желающий может приобрести для поддержки боеспособности эстонских резервистов через Фонд резервистов. На сегодняшний день продано свыше полумиллиона таких товаров и собрано более 50 000 евро для данного фонда.
Неделя резервистов впервые отмечалась этой весной, чтобы признать и повысить значимость резервистов в обществе. Помимо продажи таких товаров, как мороженое, молоко и витамины, более 200 компаний предложили скидки военнослужащим. Часть выручки за каждое проданное изделие с цифровым камуфляжем отчисляется в Фонд резервистов. Кроме того, Coop Pank разработал программу Kaardivägi, в рамках которой с каждого карточного платежа один цент отчисляется в Фонд резервистов, причем банк тоже добавляет к этому отчислению один цент.
„Популярность продукции с цифровым камуфляжем в нашей стране свидетельствует о сильной воле к обороне и готовности населения поддержать наших защитников. Благодаря этим компаниям вы также можете внести свой вклад, просто покупая мороженое в обертке с цифровым камуфляжем или расплачиваясь банковской карточкой в рамках программы Kaardivägi“, заявил Мартин Рейснер, руководитель отдела по развитию воли к обороне Министерства обороны.
По словам председателя правления Coop Pank Маргуса Ринка, к программе Kaardivägi присоединилось уже около 3000 человек, и каждую неделю добавляется еще около 40 участников, для которых важен вклад в государственную оборону и безопасность. „Чувство защищенности – один из важнейших аспектов нормального функционирования общества. Ощущая себя в безопасности, люди задумываются об улучшении своей жизни – они трудятся во имя лучшего будущего, учатся и развиваются, растят детей, проявляют проактивность. Так же и в бизнесе – когда есть безопасная среда, появляются новые инвестиционные планы, создаются новые рабочие места, разрабатываются новые продукты. Благодаря Фонду резервистов каждый эстоноземелец может внести свой вклад в укрепление чувства защищенности“, отметил Ринк.
Фонд резервистов поддерживает долгосрочное обучение эстонских резервистов, приобретение специального оснащения и развитие сплоченности, а также отмечает лучших резервистов и целые подразделения. Решения о распределении поступающих в фонд средств принимаются в соответствии с потребностями Сил обороны и Кайтселийта и размерами поступлений. Фондом управляет Целевое учреждение развития государственной обороны. Фонд принимает пожертвования от всех частных лиц и организаций. На сегодняшний день заключены соглашения о сотрудничестве с рядом компаний, которые отчисляют часть выручки в фонд.
Помимо покупки товаров с цифровым камуфляжем, можнo напрямую жертвовать в фонд освобожденные от подоходного налога суммы:
Получатель: Riigikaitse Edendamise Sihtasutus
EE704204278634045502
Регистровый код: 90008494
Подробная информация о Фонде резервистов: https://kaitseministeerium.ee/et/reservvaelaste-fond
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.