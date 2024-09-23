Коробейник: рост экономики – не приоритет для правительства

По словам Андрея Коробейника, слова премьер-министра Кристена Михала относительно приоритетов госбюджета на 2025 год о том, что, выбирая между уверенностью и экономическим ростом, он выбирает уверенность, в очередной раз доказывают, что вопрос экономического роста для правительства находится где-то далеко на заднем плане. „Результаты такой экономической политики правительства мы видим – экономика Эстонии падает тритий год подряд, а согласно свежим данным, Эстония – одна их четырех стран во всем мире, экономика которой в минусе“, - сказал Коробейник.

По оценке заместителя председателя финансовой комиссии Рийгикогу, основная причина затянувшегося экономического кризиса – повышение имеющихся и введение новых налогов. „Так называемый налог на оборону, включающий себя налог на прибыль предприятий, а также повышение НСО и подоходного налога с первого евро для частных лиц – крайне неудачное решение. Когда экономика падает девять кварталов подряд, что является европейским рекордом, необходимо снижать налоги, как это делает, к примеру, Швеция, - пояснил Коробейник. - Сегодняшний мир несколько иной, чем, скажем, 30 лет назад: наша экономика не изолирована, и каждая страна конкурирует в первую очередь с соседями, поэтому налог на прибыль предприятий вынудит предпринимателей переводить бизнес в другие страны. Почему-то в Швеции понимают, что подобные решения в налоговой политике имеют долгосрочные негативные последствия, а в Эстонии, к сожалению, - нет.

“Эстония, по оценке Коробейника, из-за некомпетентной налоговой политики правительства перестанет быть привлекательной страной для ведения бизнеса. „Вернуть доверие иностранных инвесторов будет очень сложно, на это могут уйти десятилетия. Введя налог на прибыль предприятий, Эстония отбросит себя далеко назад в своем развитии“, - добавил он.