Предприятие VKG выплатит семье погибшего в результате несчастного случая на производстве 125 000 евро

В августе семья погибшего оператора заявила, что руководство VKG дало нечеткие инструкции по очистке резервуара и не предоставило специальные средства для очистки. Как считают члены семьи, когда произошел несчастный случай, пострадавшему не была оказана оперативная помощь. По их словам, присутствовавший на месте дежурный инженер не знал, что делать, поэтому в течение 20 минут никто ничего не предпринимал.

Кроме того, как утверждает семья, погибший вообще не должен был заниматься очисткой резервуара, поскольку это не входило в его обязанности - ни по трудовому договору, ни по должностной инструкции. Кроме того, из-за того, что работы по очистке не проводились, засор оказался слишком большим для того, чтобы его можно было безопасно удалить.

Родственники погибшего настаивали на том, чтобы работодатель выплачивал его детям ежемесячное пособие до достижения ими 21 года, а также выплатил более 19 000 евро жене.

Однако в августе представители VKG пришли к выводу, что работник сознательно нарушил свои должностные обязанности. По их мнению, претензии к VKG были злонамеренными, поскольку слова истцов невозможно доказать или проверить. На тот момент ни одна из сторон не согласилась на компромисс.

Позднее стороны все же достигли компромисса, согласно которому Viru Keemia Grupp выплатит семье погибшего оператора компенсацию в размере 125 000 евро, расходы по судебному разбирательству каждая из сторон возьмет на себя. Более подробно условия компромисса не разглашаются.

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