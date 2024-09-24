Пропавший в Йыгевамаа 69-летний мужчина найден мертвым

19 сентября в полицию поступило сообщение, что из дома в волости Йыгева вышел 69-летний мужчина, местонахождение которого его родственникам с тех пор было неизвестно. Выходя из дома, мужчина оставил свой телефон и другие личные вещи.

Полиция проверила медицинские учреждения Тарту и Йыгева, мужчину искали и вблизи дома, и дальше, как на местности, так и с помощью беспилотников. В поисках помогали местные жители и волонтеры.

К сожалению, вечером 24 сентября полиция сообщила, что днем тело пропавшего мужчины нашли в лесу недалеко от его дома. Оснований подозревать преступление нет, точная причина смерти мужчины будет установлена ​​на вскрытии.

Полиция благодарит всех, кто последние два дня помогал в поисках пропавшего мужчины.

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