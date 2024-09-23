Полиция разыскивает уклоняющегося от следствия 51-летнего мужчину

Он может находиться как в Таллинне, так и в пределах всего Харьюмаа.

Рост Дмитрия - около 185 см, он среднего телосложения. У него зеленые глаза и светлые волосы. Слово „Лорд“ вытатуировано на боковой стороне третьего пальца левой руки мужчины, а на обоих предплечьях вытатуированы змеи и пауки. В Эстонии проживает несколько людей с таким же именем и фамилией.

Если кто-либо видел мужчину на фотографии или знает его местонахождение, сообщите об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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