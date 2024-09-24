Красиво, непонятно, все поют: стоит ли смотреть современную экранизацию мифа о царе Эдипе?

Начать, пожалуй, придется с некоторых признаний. Я уже как-то писал, что случается, что во время просмотра того или иного произведения кинематографического искусства я нет-нет, да и подзасну. Как правило, это не связано с фильмом, со степенью его скучности, а связано исключительно с моим состоянием – насколько рано я встал, насколько много у меня работы и так далее. По счастью, большая часть фильмов устроена так, что даже если ты проспишь какое-то количество минут, нить сюжета ты не потеряешь, и, проснувшись, методом чуть более внимательного наблюдения сможешь восстановить все, что произошло, пока ты шатался по полям Морфея. Если, конечно, нет возможности перемотать обратно на пропущенные куски. Если такая возможность есть, вопросов вообще нет, разве что только время просмотра того или иного шедевра растягивается с двух часов порой до трех с половиной. Издержки производства, что уж там.

Исключения из этой истории бывают двух типов. Во-первых, есть такие фильмы, где, проспав какое-то количество времени - сон, естественно, одолевает тебя на самом важном месте сюжета - ты все-таки упускаешь что-то жизненно важное для развития истории, и потом сидишь недоумеваешь, какого, собственно, вдруг эта блондинка едет на какие-то полицейские разборки, о которых еще двадцать минут назад не было и речи. Или же я смотрю фильм в хорошем состоянии, выспавшимся (что, к счастью, в последнее время случается чаще и чаще) и ничего не пропускаю.

Так вот, в случае с фильмом „Музыка“ это не помогает. Я не пропустил ни одной минуты повествования, более того, до начала просмотра я даже прочитал аннотацию, где сказано, что это современная интерпретация классического мифа о царе Эдипе.

Так что вторым признанием я, видимо, должен наконец уже констатировать, что я не очень умен. Да, я понимаю, что люди, которые так пишут, обычно напрашиваются на комплименты обратного значения (и я не исключение, конечно). Но в случае с этим конкретным фильмом это, похоже, правда.