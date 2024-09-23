23.09.2024, 16:15
Прокурор о судебном деле Керт Кинго: мы довольны решением. Оно внесло ясность в практику возмещения расходов(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Если доказательства свидетельствуют о том, что член Рийгикогу мог злоупотребить деньгами налогоплательщиков, то, по мнению прокуратуры, единственное разумное решение - это отреагировать и передать уголовное дело в суд для восстановления справедливости“, - сказал Delfi государственный прокурор Вахур Верте, комментируя сегодняшнее решение Харьюского уездного суда.
„Народ избрал парламент, чтобы тот представлял его интересы, и косвенно уполномочил депутатов использовать государственные средства, поэтому должна быть уверенность в том, что это делается ответственно и по-государственному, на благо страны“, - пояснил Вахур Верте.
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