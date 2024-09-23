Прокурор о судебном деле Керт Кинго: мы довольны решением. Оно внесло ясность в практику возмещения расходов

„Народ избрал парламент, чтобы тот представлял его интересы, и косвенно уполномочил депутатов использовать государственные средства, поэтому должна быть уверенность в том, что это делается ответственно и по-государственному, на благо страны“, - пояснил Вахур Верте.

Харьюский уездный суд приговорил Керт Кинго к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения за мошенничество. Наказание не будет обращено к исполнению, если Кинго не совершит нового преступления в течение двух лет.