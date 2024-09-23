ЧП и криминал
23.09.2024, 16:15

Прокурор о судебном деле Керт Кинго: мы довольны решением. Оно внесло ясность в практику возмещения расходов

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Как сказал Вахур Верте, уездный суд в основном согласился с обвинениями прокуратуры.
Как сказал Вахур Верте, уездный суд в основном согласился с обвинениями прокуратуры.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Если доказательства свидетельствуют о том, что член Рийгикогу мог злоупотребить деньгами налогоплательщиков, то, по мнению прокуратуры, единственное разумное решение - это отреагировать и передать уголовное дело в суд для восстановления справедливости“, - сказал Delfi государственный прокурор Вахур Верте, комментируя сегодняшнее решение Харьюского уездного суда.

„Народ избрал парламент, чтобы тот представлял его интересы, и косвенно уполномочил депутатов использовать государственные средства, поэтому должна быть уверенность в том, что это делается ответственно и по-государственному, на благо страны“, - пояснил Вахур Верте.

Харьюский уездный суд приговорил Керт Кинго к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения за мошенничество. Наказание не будет обращено к исполнению, если Кинго не совершит нового преступления в течение двух лет.

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