24.09.2024, 09:25
ОПРОС | Кристену Михалу приходится заниматься тем, что не приносит ему популярности(3)
Рейнсалу по-прежнему остается тем, кого народ видит премьером
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным опроса Turu-uuringute AS, в сентябре не произошло серьезных изменений в рейтинге председателей политических партий. Урмас Рейнсалу (Isamaa) по-прежнему является фаворитом, которого эстоноземельцы видят на посту премьер-министра, а популярность Кристена Михала (Партия реформ) не выросла. Однако представитель проводившей опрос фирмы Тынис Стамберг называет ситуацию затишьем перед бурей.
Урмас Рейнсалу по-прежнему остается наиболее предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра, на этот раз 25% граждан Эстонии избирательного возраста поддержали бы его на посту главы правительства. Кристен Михал набрал в сентябре 14% голосов и находится на втором месте, Михаил Кылварт (Центристская партия) занял третье место с поддержкой в 13%.
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