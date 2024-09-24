ОПРОС | Кристену Михалу приходится заниматься тем, что не приносит ему популярности

Урмас Рейнсалу по-прежнему остается наиболее предпочтительным кандидатом на пост премьер-министра, на этот раз 25% граждан Эстонии избирательного возраста поддержали бы его на посту главы правительства. Кристен Михал набрал в сентябре 14% голосов и находится на втором месте, Михаил Кылварт (Центристская партия) занял третье место с поддержкой в 13%.

Это не сильно отличается от результатов августовского опроса: Рейнсалу был на первом месте с поддержкой 27%, Михал - вторым с 15% голосов, а Кылварт — третьим с поддержкой в 13%. Хотя поддержка Рейнсалу и Михала по сравнению с прошлым месяцем снизилась на два и один процент соответственно, разница все же незначительная.