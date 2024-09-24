Экономика
24.09.2024, 10:50

Железнодорожный маршрут Тарту-Рига еще не введен в эксплуатацию, а время отправления и прибытия поезда уже критикуют

 
Оправдана ли критика по поводу расписания поездов?
Оправдана ли критика по поводу расписания поездов?
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Как известно, компания Elron планирует запустить поезд из Тарту в Ригу. Новый железнодорожный маршрут обойдется в несколько миллионов евро, и хотя поезда начнут ходить до столицы Латвии только будущей весной, критика звучит уже сейчас, пишет издание Delfi Ärileht.

В настоящее время между Тарту и Ригой ходит три пассажирских поезда в день в обоих направлениях. Чтобы добраться до Риги, нужно доехать на поезде Elron из Тарту до Валга и там пересесть на другой поезд. Путь занимает не менее пяти часов. Прямое железнодорожный маршрут Тарту-Рига планируется открыть весной 2025 года.

Как считает Министерство климата, до Риги могло бы ходить не менее двух поездов в день. Содержание этой линии обойдется Эстонии в два миллиона евро в год. По оценке министерства, железнодорожным маршрутом Тарту-Рига-Тарту захотят воспользоваться 60 000–70 000 пассажиров в год.

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