Железнодорожный маршрут Тарту-Рига еще не введен в эксплуатацию, а время отправления и прибытия поезда уже критикуют

В настоящее время между Тарту и Ригой ходит три пассажирских поезда в день в обоих направлениях. Чтобы добраться до Риги, нужно доехать на поезде Elron из Тарту до Валга и там пересесть на другой поезд. Путь занимает не менее пяти часов. Прямое железнодорожный маршрут Тарту-Рига планируется открыть весной 2025 года.