24.09.2024, 10:50
Железнодорожный маршрут Тарту-Рига еще не введен в эксплуатацию, а время отправления и прибытия поезда уже критикуют
ФОТО: | Delfi Meedia
Как известно, компания Elron планирует запустить поезд из Тарту в Ригу. Новый железнодорожный маршрут обойдется в несколько миллионов евро, и хотя поезда начнут ходить до столицы Латвии только будущей весной, критика звучит уже сейчас, пишет издание Delfi Ärileht.
В настоящее время между Тарту и Ригой ходит три пассажирских поезда в день в обоих направлениях. Чтобы добраться до Риги, нужно доехать на поезде Elron из Тарту до Валга и там пересесть на другой поезд. Путь занимает не менее пяти часов. Прямое железнодорожный маршрут Тарту-Рига планируется открыть весной 2025 года.
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