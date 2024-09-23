Осиновский объяснил, почему Юрченко критиковала реформу образования

Назначение Юлианны Юрченко старейшиной Ласнамяэского района — самая горячая тема в последнее время. Расскажите, пожалуйста, как можно в более хронологическом порядке, когда пришла в голову эта идея, когда действительно было принято решение о ее реализации и т. д.?

Честно говоря, я не помню дату. Кто-то из газеты, принадлежащей вашему концерну, написал, что Осиновский где-то в радиопередаче сказал, что план есть и что, оглядываясь назад, понятно, почему „требовалось время для его реализации“. А когда мы выдвинули кандидатуру Юрченко, этот мостик убрали: „Ну, видите, он именно это и имел в виду“. Я могу подтвердить, что не это имел в виду. Тогда тоже был план, но он не осуществился.

Кто же тогда был этот другой вариант? Центрист?

Это не важно. Было несколько вариантов. Но поскольку у нас была идея лучше, мы пошли дальше с именно ней. Тогда мы с моей командой решили, что летом спокойно поработаем над этим вопросом и к сентябрю придем к окончательному решению. Никакой интриги не было.

Также он прокомментировал, почему Юлианна Юрченко раньше критиковала реформу образования.

И если бы Юрченко была в подчинении Кылварта, она бы точно так же поделилась доводами с мэром.

Дело не в риторике, а в том, что старейшины районов следуют указаниям мэра. Если управа, например, решила торпедировать этот переход, то, конечно, нельзя предполагать, что районы сделают иначе. Я думаю, что в этой ситуации районы города, наверное, расслабились бы и позволили мэру жаловаться, что государство обижает Таллинн.

Наверняка, в сторону Ласнамяэ с некоторых пор будет устремлено немало подозрительных глаз. Чем измерить успех Юрченко через год?

Я считаю, что год не нужен. Дать человеку шанс проявить себя – это достойно, и я верю, что она сделает это в ближайшие месяцы.

Интервью полностью на эстонском языке читайте ЗДЕСЬ.

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