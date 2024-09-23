Депутат Рийгикогу признана виновной в мошенничестве. Адвокат: мы оспорим решение

Суд приговорил Мартина Траата к 6 месяцам тюремного заключения за пособничество мошенничеству. Приговор не будет приведен в исполнение, если Траат в течение года не совершит новое преступление.

Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго представила в Рийгикогу счета от юридической фирмы о компенсации, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатская фирма не оказывала ей в связи с ее работой в качестве парламентария.

Согласно обвинительному заключению, Кинго использовала поддельные счета, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе Рийгикогу. Адвокат Траат был обвинен в фальсификации счетов, поскольку в счетах были указаны неверные данные на основании указаний Кинго в его бюро.

Согласно обвинительному заключению, и Кинго, и Траат знали, что указанные в счетах услуги фактически не оказывались. Согласно обвинительному заключению, юридическая фирма фактически оказывала услуги посторонним лицам, однако счета за оказанные услуги были оплачены Кинго за счет расходов членов Рийгикогу.

Суд согласился, что один из шести счетов может быть связан с деятельностью члена Рийгикогу.

Что касается остальных пяти счетов, суд установил, что они были либо поддельными, либо слишком общими и не отражали фактического содержания услуги. Фактическое содержание гражданских судебных споров не имело никакого отношения к Кинго или ее деятельности как члена Рийгикогу. Таким образом, не было оснований для возмещения расходов на юридическую помощь по этим спорам через канцелярию Рийгикогу как расходов, связанных с работой Рийгикогу.

Основным предметом спора являлось то, были ли предоставленные Мартином Траатом услуги юридической помощи связаны с деятельностью члена Рийгикогу, и понимала ли Кинго неправомерность своих действий.