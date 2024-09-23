Депутат Рийгикогу признана виновной в мошенничестве. Адвокат: мы оспорим решение(12)
Харьюский уездный суд приговорил депутата Керт Кинго к 1 году и 9 месяцам тюремного заключения за мошенничество. Наказание не будет применяться, если Кинго не совершит новое преступление в течение двух лет. Сама Кинго на суде не присутствовала, но ее адвокат Оливер Няэс заявил, что они будут оспаривать приговор.
Суд приговорил Мартина Траата к 6 месяцам тюремного заключения за пособничество мошенничеству. Приговор не будет приведен в исполнение, если Траат в течение года не совершит новое преступление.
Согласно обвинительному заключению, Керт Кинго представила в Рийгикогу счета от юридической фирмы о компенсации, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатская фирма не оказывала ей в связи с ее работой в качестве парламентария.
Согласно обвинительному заключению, Кинго использовала поддельные счета, чтобы добиться от Рийгикогу возмещения судебных расходов лицам, не имеющим отношения к работе Рийгикогу. Адвокат Траат был обвинен в фальсификации счетов, поскольку в счетах были указаны неверные данные на основании указаний Кинго в его бюро.
Согласно обвинительному заключению, и Кинго, и Траат знали, что указанные в счетах услуги фактически не оказывались. Согласно обвинительному заключению, юридическая фирма фактически оказывала услуги посторонним лицам, однако счета за оказанные услуги были оплачены Кинго за счет расходов членов Рийгикогу.
Суд согласился, что один из шести счетов может быть связан с деятельностью члена Рийгикогу.
Что касается остальных пяти счетов, суд установил, что они были либо поддельными, либо слишком общими и не отражали фактического содержания услуги. Фактическое содержание гражданских судебных споров не имело никакого отношения к Кинго или ее деятельности как члена Рийгикогу. Таким образом, не было оснований для возмещения расходов на юридическую помощь по этим спорам через канцелярию Рийгикогу как расходов, связанных с работой Рийгикогу.
Основным предметом спора являлось то, были ли предоставленные Мартином Траатом услуги юридической помощи связаны с деятельностью члена Рийгикогу, и понимала ли Кинго неправомерность своих действий.
Кинго объяснила в суде, что пять из шести счетов связаны с тремя гражданскими исками, которые нанесли ущерб ее репутации. По ее мнению, данные судебные споры были связаны с деятельностью члена Рийгикогу.
На основании представленной информации суд пришел к выводу, что и Кинго, и Траат понимали, что их деятельность неправомерна. Кроме того, Кинго легко могла бы этого избежать.
В качестве процессуальных издержек Кинго должна выплатить в доход государства 1230 евро принудительных штрафов, что сопровождает приговор за преступление второй степени.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Кинго Оливера Няэса о возмещении процессуальных издержек на общую сумму 5655,21 евро. Ходатайство защитника Траата Яака Сийма было удовлетворено на сумму 3708,50. В оставшейся части гонорар, выплаченный адвокату по договору, остался за самими ответчиками. Суд частично удовлетворил гражданский иск канцелярии Рийгикогу и взыскал с Кинго 7146,00 евро.
Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу.
Адвокат: это спор фундаментального характера
„Это было не совсем то решение, на которое мы рассчитывали“, - заявил сразу после слушания адвокат Кинго Оливер Няэс. „Я не согласен с причинами, потому что предыдущая практика госпрокуратуры явно была такова, что они тоже считали регулирование расходов слишком общим. Оставляя за членами Рийгикогу право решать, какие расходы связаны с работой, а какие нет“, - сказал он.
„В целом, это причина, по которой Кинго имела право предполагать, что любые споры, которые могут возникнуть, не повлекут за собой уголовного преследования“. Будут ли они оспаривать решение? „Да, определенно, - подчеркнул Няэс. - Это фундаментальный спор“.
Самой Кинго в суде не было. „Это связано с ее рабочими обязательствами“, — объяснил Няэс.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.